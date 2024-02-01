Шуба с водкой не спасут ⟩ Как выжить в городе зимой без электричества и отопления?

Остаться зимой без электричества в большом городе – сценарий не самый приятный, особенно если блэкаут затягивается на несколько дней или даже недель. Но выжить можно даже в такой экстремальной ситуации, уверен эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк.

Отключения электричества в мороз, слава богу, кратковременные, случались в последние месяцы в Эстонии регулярно. Люди возмущались, электрики чинили сети – обычное дело.

Однако причиной перебоев с электроэнергией могут стать не только бури и снегопады, как это было недавно, но и, к примеру, кибератаки на объекты критически важной инфраструктуры, и военные действия, и техногенные катастрофы.

Если света в доме нет пару часов – это, конечно, неприятно, но не смертельно. Другое дело, если блэкаут затягивается на несколько дней или даже недель. Подобное развитие событий зимой уже может быть опасно для здоровья и даже жизни.

Судите сами: раз нет электричества – у большинства из нас в большом городе не будет и отопления. В какой-то момент прикажут долго жить водоснабжение и канализация. Начнутся перебои со связью.

Подзарядить телефон или ноутбук не удастся. Снять наличные в банкомате или расплатиться карточкой в магазине тоже. Сами супермаркеты в отсутствие сигнализации и эффективной охраны рискуют стать приманкой для мародеров.

Можно ли выжить в подобных условиях в мороз в большом городе? Специалист по безопасности и выживанию Олев Марк уверен, что да. Главное – заранее подготовиться всей семьей, не психовать понапрасну и четко знать, что и как делать.

Фото: Частный архив.

ОЛЕВ МАРК (74 года) – эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.

Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою у подразделений полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.

Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.

Без пищи за три недели шел пешком через пустыню Каракум.

Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко – Западная Сахара – Мавритания – Сенегал).

Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.

Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.