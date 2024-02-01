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Шуба с водкой не спасут ⟩ Как выжить в городе зимой без электричества и отопления?

Фото: Ivan Nikiforov
Даниэль Гилман
, журналист
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Остаться зимой без электричества в большом городе – сценарий не самый приятный, особенно если блэкаут затягивается на несколько дней или даже недель. Но выжить можно даже в такой экстремальной ситуации, уверен эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк.

Отключения электричества в мороз, слава богу, кратковременные, случались в последние месяцы в Эстонии регулярно. Люди возмущались, электрики чинили сети – обычное дело.

Однако причиной перебоев с электроэнергией могут стать не только бури и снегопады, как это было недавно, но и, к примеру, кибератаки на объекты критически важной инфраструктуры, и военные действия, и техногенные катастрофы.

Если света в доме нет пару часов – это, конечно, неприятно, но не смертельно. Другое дело, если блэкаут затягивается на несколько дней или даже недель. Подобное развитие событий зимой уже может быть опасно для здоровья и даже жизни.

Судите сами: раз нет электричества – у большинства из нас в большом городе не будет и отопления. В какой-то момент прикажут долго жить водоснабжение и канализация. Начнутся перебои со связью.

Подзарядить телефон или ноутбук не удастся. Снять наличные в банкомате или расплатиться карточкой в магазине тоже. Сами супермаркеты в отсутствие сигнализации и эффективной охраны рискуют стать приманкой для мародеров.

Можно ли выжить в подобных условиях в мороз в большом городе? Специалист по безопасности и выживанию Олев Марк уверен, что да. Главное – заранее подготовиться всей семьей, не психовать понапрасну и четко знать, что и как делать.

Фото: Частный архив.

ОЛЕВ МАРК (74 года) – эксперт по безопасности и выживанию, пропагандист здорового образа жизни.

Был инструктором по боевой подготовке и рукопашному бою у подразделений полиции, консультантом по вопросам безопасности у ряда крупных эстонских бизнесменов.

Много лет занимался экстремальным туризмом, совершил переход в одиночку в зимнее время в малонаселенной зоне полуострова Камчатка.

Без пищи за три недели шел пешком через пустыню Каракум.

Участвовал в одиночку в пеших экспедициях по прокладке маршрутов по пустыне Сахара (Марокко – Западная Сахара – Мавритания – Сенегал).

Совершил более 3000 прыжков с парашютом, свыше 30 раз восходил на Монблан, совершил полет на параплане с вершины Монблана.

Сегодня Олев Марк тренирует группы джиу-джитсу, проводит курсы по выживанию в экстремальных условиях и здоровому образу жизни.

Лучше не шерсть и не мех

Что главное для выживания в мороз в отсутствие электричества и отопления? Отнюдь не запасы еды (о ней мы поговорим подробно позже) или дров, а правильно выбранная одежда, говорит Олев Марк.

В обычное время, чтобы согреться, мы можем достать из шкафа пересыпанный нафталином бараний тулуп, валенки, тяжелый шерстяной свитер, однако если нам приходится эвакуироваться и затрачивать много энергии, то шерсть и мех – не самый лучший вариант.

Да, теоретически шерсть хорошо держит тепло. Но стоит немного вспотеть, и она уже намокает, становится очень тяжелой, долго сохнет, а при испарении влаги тепло уже забирает. Та же проблема и с меховым гардеробом.

Хлопчатобумажные ткани, если мы движемся, да еще и с грузом, тоже не подходят – аналогично, быстро впитывают влагу и плохо сохнут.

«Хорошая зимняя одежда сохнет прямо на тебе за несколько минут, – указывает Марк. – С другой стороны, если нужно что-то подстелить на пол перед сном, пусть это будет толстый овечий тулуп».

По его словам, идеальная одежда в зимний холод должна быть только синтетической и легкой, из современных материалов (к примеру, из специальной ткани типа polartec). Она дышит и быстро теряет влагу. Купить ее можно в магазинах для альпинистов и лыжников.

Лыжники знают толк в инновативной и удобной зимней одежде (иллюстративное фото).
Лыжники знают толк в инновативной и удобной зимней одежде (иллюстративное фото). Фото: Mercury Press

Polartec - американская компания, специализирующаяся на производстве инновационных тканей, которые применяются в изготовлении одежды для активного отдыха и спорта.

С годами название бренда стало нарицательным: сегодня «полартеком» альпинисты и лыжники называют мягкий и легкий флис, который отличается высокими теплоизоляционными свойствами, дышащими и влагоотводящими характеристиками.

Оригинальный бренд стоит довольно дорого, однако сейчас на рынке можно найти и более дешевые аналоги, к примеру, китайские.

Шапка и несколько шарфов

«Первое – шапка. Лучше, если флисовая, а не шерстяная. Чтобы обязательно были закрыты уши. Хорошо, если она именно лыжная, для экстремальных минусовых температур», – рассказывает Олев Марк.

Шапка должна плотно прилегать к голове. Довольно длинная, чтобы подвернуть края – тогда лоб и уши закрыты двойным слоем. Об этом лучше подумать заранее, поскольку лоб и уши очень уязвимы при сильном морозе, ветре и влажности.

Как ни странно, мех - не лучший выбор, если вам нужно выжить в холод без отопления.
Как ни странно, мех - не лучший выбор, если вам нужно выжить в холод без отопления. Фото: Mercury Press

Плюс к тому, головной мозг забирает больше всего энергии, поэтому голова должна всегда быть в тепле.

«Хоть и есть пословица, что ноги держи в тепле, а голову в холоде, в зимних условиях она не соответствует действительности: держи в тепле и то, и другое», – подчеркивает эксперт.

Важно! У вас и у каждого члена вашей семьи всегда должна быть в запасе еще одна шапка и пара рукавиц.

«На втором месте по важности конечности. Далее – правый бок, печень. Это место должно быть всегда в тепле, чтоб не терять ценную энергию», – говорит он.

Далее – поясница. Если мы собираемся долго находиться на холоде (и особенно спать на холоде), поясницу нужно обмотать шарфом из ткани типа polartec, обычно шириной сантиметров 20 и длиной метра полтора.

Одеваемся слоями

«Одеваться нужно слоями. Нижний слой – термобелье. Следующий слой – флис типа polartec. Следующий слой – мембранная одежда. Следующий слой (при необходимости) – ветро- и влагостойкий», – делится подробностями Олев Марк.

«Мужчинам обязательно старый шарф или тряпку (в советское время мы использовали газету) в трусы, особенно если сильный ветер, чтобы не продуло половые органы. Их можно легко отморозить», – подчеркивает он.

Шарфов понадобится несколько. Еще один – вокруг шеи, лучше флисовый (аналогичный тому, которым мы замотали поясницу).

«Закрываем сонные артерии – через них кровь поступает в мозг, если они будут суживаться на холоде, мозг будет испытывать недостаток кислорода и терять энергию. А это дополнительный расход продуктов, которых и так не хватает», – поясняет Марк.

«Кроме того, от резкого перепада температур может образоваться небольшой тромб, что чревато микроинсультом (а если переохлаждение в конечностях – то инфарктом). Переохлаждаться очень опасно», – указывает он.

Отключения электроэнергии зимой сегодня в Киеве не редкость.
Отключения электроэнергии зимой сегодня в Киеве не редкость. Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO

Рукавицы и обувь

«Далее – руки и ноги. На руки всем нужны непродуваемые и непромокаемые рукавицы. Никаких перчаток!» – рекомендует Олев Марк.

Более того, никаких двойных перчаток, в том числе внутри рукавиц. Вам необходимы плоские рукавицы, обязательно закрепленные на резиночке за петельку (как у детей), чтобы не потерять.

Рукавицы также должны быть запасные. Большой палец всегда вынимать и складывать в ладонь – тогда пальцы не будут мерзнуть.

Носки нужны тоже флисовые, ни в коем случае не шерстяные, в идеале без пятки.

Обувь на случай морозов должна быть типа туристической или военной или рабочей. Минимум на три размера больше, советует Олев Марк.

Вставляем туда пенопластовую стельку. Надеваем три пары носков. Первые – из махрового флиса. Вторые такие же (их периодически меняют местами, когда нога вспотела).

Верхний носок должен быть синтетический (сгодятся разрезанные капроновые женские колготки, они хорошо тянутся). Такие носки нужны, чтобы избежать мозолей.

«Если мы эвакуируемся, то при движении постоянно делаем остановки. Чуть-чуть начинаем потеть – сразу привал. Немножко остываем и идем дальше. Стараемся как можно меньше потеть», – инструктирует эксперт.

Чем мы толще, тем лучше. Чем в нас больше веса, тем больше запасов у организма. Полным зимой в экстремальной ситуации в плане выживания повезет гораздо больше.

Олев Марк, эксперт по безопасности и выживанию

Еще желательно беречь себя от травм. Любая травма – это стресс, от которого ты теряешь энергию, а значит, и тепло, подчеркивает Олев Марк.

«Ходить нужно осторожно, выбирать такие маршруты, чтобы не травмироваться, не нарушать технику безопасности, минимизировать риски», – указывает он.

Очень вероятно, что в кризис, чтобы выжить, нам придется есть не самую здоровую пищу. Утешайте себя, что это временно.
Очень вероятно, что в кризис, чтобы выжить, нам придется есть не самую здоровую пищу. Утешайте себя, что это временно. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Вредно, а что поделать!

Первое, от чего мы должны отказаться в условиях кризиса зимой – от несезонной еды, советует эксперт.

Не берем в расчет ассортимент супермаркетов, сегодня там можно купить любые продукты круглый год. Но то сегодня. А в условиях кризиса нормальной, здоровой и сбалансированной пищи, скорей всего, не будет.

Не исключено, что супермаркеты в отсутствие электроэнергии какое-то время будут закрыты. Продукты в морозильных камерах без электричества очень скоро протухнут.

А теперь приступим к созданию так называемого «кризисного» зимнего меню. Задайте себе вопрос: что ели в нашей местности зимой, скажем, пятьсот лет назад? Кроме того, нужно учитывать, какие продукты нас в мороз согревают, а какие охлаждают, поясняет Олев Марк.

Внимание! Вся эта диета для выживания в экстремальных условиях с большим количеством углеводов и жиров рассчитана на здорового человека.

Людям, имеющим серьезные хронические заболевания, нужно заранее проконсультироваться с врачом и составить свою «диету выживания» с учетом рекомендаций медиков.

Особая группа риска – диабетики. Ничего сладкого из перечисленного, никаких сухофруктов им, разумеется, нельзя.

При этом диабетикам нужно заранее позаботиться о том, чтобы в доме был большой запас инсулина, подчеркивает Олев Марк: «В экстремальных условиях может случиться так, что аптеки работать не будут, а скорая по вызову не приедет».

«Свежие овощи и фрукты охлаждают, поэтому в экстремальных зимних условиях, в отсутствие электричества и отопления от них лучше на время отказаться. Надо потреблять только согревающие продукты», – говорит Олев Марк.

По его словам, в нашем случае овощи на столе должны быть только термически обработанные: вареная картошка, запеченные яблоки, тушеная капуста, и тому подобное. Не обязательно в горячем виде.

«Для здоровья это плохо, но наша задача сейчас – выжить. Надо понимать, что все это временно, – продолжает он. – Надо быть сытым, чтобы избежать стресса (иначе мы теряем энергию) и всегда иметь силы».

Как рассказывает эксперт, из согревающих продуктов на первом месте – это жир, и желательно животный. Кто не любит или по каким-то причинам не ест свиной жир или сало, могут налегать на сливочное или топленое масло, рыбий жир.

В крайнем случае в мороз в отсутствие отопления можно использовать растительные жиры – оливковое масло холодного отжима либо кокосовое.

В качестве неприкосновенного запаса хорошо иметь в доме большой запас углеводов (это вредно, но что поделать!). Из них на первом месте сахар, глюкоза в таблетках, шоколад и какао. Плюс черный кофе, зеленый и черный чай (в небольших дозах и в правильное время) в качестве стимулятора.

Для хранения и транспортировки идеален обычный белый сахар, особенно хорош для этих целей кусковой.

Греют также различные пряности. Любые: перец, корица, гвоздика, сухая горчица (ее по бабушкиному рецепту можно на ночь насыпать и в носки).

И никакого алкоголя в мороз, никакой водки и прочих горячительных напитков, напоминает Олев Марк. Алкоголь не греет, он расширяет сосуды и создает лишь временную иллюзию тепла, нарушая нормальный теплообмен. При переохлаждении это чревато проблемами со здоровьем и даже летальным исходом.

Одеваться в сильный холод лучше «как капуста», слоями, чтобы при этом между ними оставались прослойки воздуха.
Одеваться в сильный холод лучше «как капуста», слоями, чтобы при этом между ними оставались прослойки воздуха. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Объединяемся с соседями

«Готовить – это не самое важное. Еда – не самое главное. Можно выжить и на холодном рационе даже зимой. Можно питаться и сухими продуктами и консервами. Самое опасное – это холод», – подчеркивает Олев Марк.

Предполагаем, что если, не дай бог, грянет что-то экстремальное, у многих в домах не будет электричества (и, соответственно, у большинства из нас отключат отопление).

Но при этом у кого-то еще может быть газ – как централизованная подача, так и в баллонах.

Газ нужно экономить – на нем еще какое-то время можно будет готовить. Греться за счет газа особо не стоит.

Олев Марк, эксперт по безопасности и выживанию

Примусы для приготовления пищи тоже годятся, даже маленькие и дешевые с Aliexpress – проблема в том, что газ для них быстро закончится.

В условиях кризиса самое умное, что могут сделать жители большого города – это объединиться с родственниками, друзьями и соседями.

Если, к примеру, у родственников до сих пор есть газ, договаривайтесь, переезжайте к ним, чтобы вместе жить и готовить – так будет экономней, теплей и безопасней.

Объединяйтесь подъездом, квартирным товариществом. Закажите на всех хотя бы пару буржуек, пусть пока стоят в подвале или в гараже. Или лучше заранее приобрести варочную плиту с духовкой, советует Олев Марк.

В случае, если электричество, газ и отопление отключат надолго, многим ничего другого не останется, как топить квартиры буржуйками или готовить с их помощью еду на общей кухне в подвале, соблюдая меры безопасности.

Буржуйки можно относительно просто установить на последних этажах многоквартирных домов и какое-то время топить дровами – взламывать полы, носить сучья из парков.

Буржуйка – металлическая печь для обогрева помещений (также использовалась для готовки и подогрева пищи), популярная в первой половине XX века.

Из металла выполнена не только сама печь, но и дымоход. Буржуйка быстро прогревает помещение, однако при прекращении топки помещение очень быстро остывает (чтобы печь аккумулировала тепло, можно обложить ее в два ряда кирпичом).

Часто у таких печей труба подсоединяется сбоку, а сверху имеется поверхность, которую можно использовать в качестве плиты.

На остальных этажах, кроме верхних, выводить в вентиляцию буржуйку нельзя, потому что дым будет попадать в другие квартиры. Но если есть возможность, можно пробить и вывести дымоход отдельно через стену, опять же, соблюдая все необходимые меры безопасности, поясняет эксперт.

Обычный камин для этих целей использовать по возможности не стоит, у него слишком большие потери тепла и прямая тяга.

Как выспаться в мороз

Спальню в промерзшей квартире лучше всего устроить в самой маленькой комнате или на кухне (желательно с юго-восточной стороны, чтобы хоть немного грело солнце).

По словам специалиста, спать без отопления и электричества нужно в идеале в одной комнате и одной кровати, греть друг друга под одним большим одеялом (можно сшить для этого несколько ватных одеял), вместе с кошкой или собакой – они, кстати, хорошо греют маленьких детей.

Можно также соединить между собой несколько спальных мешков. Женщин и детей кладут в центр, чтобы им было теплее, мужчины с краю. Матрасы стелить на пол, под ними – слой картонных коробок, поролона, все, что угодно, лишь бы была изоляция.

В импровизированной спальне нужно обязательно изолировать окна толстым полиэтиленом (несколько раз, с воздушной прослойкой). На дверь повесим плотную занавеску или тяжелые гардины до пола.

Один из идеальных вариантов на случай морозов – поставить прямо посреди комнаты палатку и спать всем вместе в ней в спальных мешках (заранее купить утепленные для всей семьи).

Обязательно на время сна тепло одеваться, продолжает Олев Марк. На голову надевать шапку, на ноги теплые носки. Талию заматывать шарфом. Шапку лучше носить постоянно, в том числе в помещении.

Внимание! При проведении любых строительных и ремонтных работ в своей квартире необходимо заранее проконсультироваться с квартирным товариществом и получить соответствующее разрешение со стороны Департамента городского планирования и, не исключено, со стороны Спасательного департамента.

Грелка под печень

«Если очень холодно и нужно быстро согреться – набираем горячую воду в бутылку или грелку, ложимся на правый бок и подкладываем под печень, это самый эффективный способ», – советует эксперт.

Еще один из вариантов – спать всем вместе в кухне. Это может быть удобней и потому, что на кухне всегда есть вентиляция. Плюс там же готовим, а значит, в кухне и теплей.

«Какая бы погода ни была, к примеру, если в Эстонии две недели на улице будет -30, целой семьей в одной комнате или кухне вы можете согреть помещение дыханием до +10», – говорит эксперт.

При этом вентиляция крайне важна, поскольку от большого количества народа в спальне или на кухне будет влажно, у пола будет скапливаться углекислота. Комнату придется регулярно проветривать, как бы холодно ни было, напоминает специалист.

Еще одна хорошая идея – запастись заранее стельками с химическим подогревом, многоразовыми химическими грелками для рук и ног, которые используют зимой рыбаки и охотники, дополняет картину Олев Марк.

Украинская пенсионерка спасается от холода в квартире при помощи буржуйки (иллюстративное фото).
Украинская пенсионерка спасается от холода в квартире при помощи буржуйки (иллюстративное фото). Фото: Thomas Peter

Фонтан фекалий

При отключении электричества перестают работать водоснабжение и канализация. Это означает, что в летнее время большая часть населения мегаполиса (до 90%, если не эвакуировать) уже через месяц рискует погибнуть от эпидемий.

Нет электричества – не работают насосы, соответственно, нет воды и канализации. Фекалии со всего подъезда затопляют первые этажи.

В этой ситуации во всех квартирах на всех этажах, кроме последнего, надо сразу срывать унитазы и забивать в трубу большую пробку.

Олев Марк, эксперт по безопасности и выживанию

Зимой ситуация может быть несколько лучше, однако все равно лучше сразу договориться всем подъездом – по большой нужде ходим только (!) во двор (по малой можно и в унитаз, но лучше все-таки тоже на улицу).

В идеале нужно выделить под общий сортир специальное место, сделать углубление, огородить его кольями, досками и полиэтиленом.

Идеально, если рядом с домом есть лесопарк или сквер, тогда отхожее место можно вынести туда - так мы избавим себя от эпидемий, рассуждает эксперт.

Теплый подвал

Обычно самое теплое и безопасное место в доме – это подвал, поскольку он хорошо изолирован землей.

Чем хорош подвал? Там могут быть запасы дров (старая мебель), а если в подвал переберется много людей, можно подумать о том, чтобы готовить там пищу.

«Тогда все договариваются, выделяют отдельное место для готовки, ставят буржуйку или плиту, выводят в окно трубу (ровно до той высоты, чтобы была тяга). И тогда на этой кухне можно по очереди готовить и топить дровами», – говорит эксперт.

Плюс к тому, если кухня общая и постоянно топится, всегда будет горячая вода (для нее, скорей всего, придется растапливать снег, поскольку водопровода нет), рассуждает Олев Марк.

Для детей можно устроить импровизированный зимний поход прямо на заднем дворе (иллюстративное фото).
Для детей можно устроить импровизированный зимний поход прямо на заднем дворе (иллюстративное фото). Фото: Paul Daly/The Canadian Press via ZUMA Press

В поход с детьми

Можно ли быть готовым к отключениям тепла и электричества среди зимы? Вполне, считает Олев Марк.

Сделать запасы и купить все необходимое, разумеется, нужно, но это лишь часть истории.

Попробуйте сходить зимой в пеший или лыжный поход всей семьей, выберите выходные с небольшим морозцем, проведите все вместе ночь в палатке, приготовьте сами еду на костре или примусе с учетом всех вышеуказанных рекомендаций.

Вовлекайте в подготовку детей, превратите ее для них в увлекательную игру, рекомендует эксперт.

«Это даже не столько тренировка, сколько возможность для каждого оценить себя, понять, как в такой ситуации правильно действовать. Если даже произойдет что-то более страшное, все будет казаться знакомым», – поясняет Олев Марк.

В наших следующих статьях эксперт по безопасности и выживанию Олев Марк расскажет о том, как собрать аптечку и «тревожный» рюкзак, а также как сделать правильные запасы и наладить бартер в условиях дефицита наличных.

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