На дорогах ожидаются гололедица и туманы

По состоянию на вторую половину дня во вторник поверхность крупных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом. По прогнозу, вечером на западе страны местами пройдут дожди. Ночью на островах начнутся осадки, которые распространятся по стране на восток и северо-восток. По многим регионам пройдут дожди, местами также мокрый снег, в материковой части страны ледяной дождь.

Температура воздуха до полуночи на западе страны немного выше нуля, в Центральной и Восточной Эстонии немного ниже нуля. Температура воздуха вечером и ночью околонулевая или немного ниже нуля. По многим регионам туманы и гололедица.

Департамент транспорта просит водителей быть особенно осторожными во время переменчивых погодных условий, потому что даже на небольших дистанциях состояние дорог может очень сильно различаться.