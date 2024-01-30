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В окно молодежного центра бросили булыжник

Мерли Раудла
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Окно Раквереского молодежного центра придется заменить.
Окно Раквереского молодежного центра придется заменить. Фото: Marianne Loorents

Сегодня, 30 января, утром, когда сотрудники Раквереского молодежного центра пришли на работу, они обнаружили, что одно из окон центра разбито большим камнем.

Вице-мэр Раквере, отвечающий за работу с молодежью, Лаур Кальювеэ, сказал, что сотрудники центра проинформировали о случившемся как полицию, так и владельца здания.

«На месте был булыжник, его бросили в окно», - сказал Кальювеэ и добавил, что, к счастью, в центре есть двойное остекление, и камень упал в коридоре. Из-за этого не сработала и сигнализация.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар сообщила, что полиция была проинформирована о происшествии сегодня незадолго до полудня, точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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