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Режим выживания: пара шагов, и ты в EMO

Кристофер Сеэма
, репортер
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Людям сложно передвигаться по скользким дорогам.
Людям сложно передвигаться по скользким дорогам. Фото: Margus Ansu, Tartu Postimees

Переменчивая погода с чередованием плюсовой и минусовой температур сделала улицы Тарту скользкими. Этого не могли не заметить и жители города. С раннего утра понедельника до обеда вторника отделение неотложной помощи (EMO) Клиники Тартуского университета посетили 216 пациентов.

Жительница Тарту Марие Хендриксон сегодня в полдень попыталась перейти скользкую дорогу в районе Сыпрузе в Аннелинне. С собой у нее были костыли, с помощью которых она передвигалась не так быстро, но, по крайней мере, ей удавалось оставаться на ногах.

«Дороги скользкие, и ничего хорошего здесь нет. Они их не обрабатывают как следует. Ситуация зимой всегда была плохой», - сказала Хендриксон.

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