Режим выживания: пара шагов, и ты в EMO

Жительница Тарту Марие Хендриксон сегодня в полдень попыталась перейти скользкую дорогу в районе Сыпрузе в Аннелинне. С собой у нее были костыли, с помощью которых она передвигалась не так быстро, но, по крайней мере, ей удавалось оставаться на ногах.