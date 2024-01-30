Переменчивая погода с чередованием плюсовой и минусовой температур сделала улицы Тарту скользкими. Этого не могли не заметить и жители города. С раннего утра понедельника до обеда вторника отделение неотложной помощи (EMO) Клиники Тартуского университета посетили 216 пациентов.
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Режим выживания: пара шагов, и ты в EMO
Жительница Тарту Марие Хендриксон сегодня в полдень попыталась перейти скользкую дорогу в районе Сыпрузе в Аннелинне. С собой у нее были костыли, с помощью которых она передвигалась не так быстро, но, по крайней мере, ей удавалось оставаться на ногах.