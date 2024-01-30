Из уст правительственных политиков прозвучало, что в Эстонии есть какие-то социал-демократические министерства и министерства «Ээсти 200», которые неожиданно обнаружили в своих чуланах дополнительные 5,7 млн евро для учителей. А вот реформистские министерства решили не искать. Вопросом о том, собираются ли партии власти дробить страну по партийному признаку и продолжать клоунаду, задается главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев.
СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Партии нашли золото для учителей и готовы поделить Эстонию как пирог
Во-первых, такой хромой конфедерации, находящейся на грани гражданской войны, в правительстве не было уже давно. Партии даже на уровне слов уже не признают, что правительство страны является конституционным органом, который должен принимать решения коллегиально.
Конституция и связанные с ней законы предписывают, как правительство готовит и принимает решения. Фактически же решающую роль в определении крупных постоянных расходов государства играет Рийгикогу.
Не должно быть так, что каждая коалиционная партия формирует собственное правительство внутри правительства и начинает практиковать автономное государственное управление. Это разорвало бы Эстонскую Республику на части в соответствии с пропорциями партий в коалиции.
Да, в конце концов решения на Тоомпеа в том или ином виде оформляются, конституционного кризиса не случилось, но странный процесс их принятия показывает, что партии думают о правительстве как о пироге, разрезанном на три части.
Во-вторых, в государственных финансах важны прозрачность и предсказуемость, что обеспечивается грамотно составленными госбюджетом и стратегией государственного бюджета. Если партии правительственной коалиции согласны с тем, что деньги на дополнительное повышение зарплаты учителям необходимо найти внутри бюджетов министерств, то расчеты и решения должны быть сделаны путем составления или дополнения двух вышеупомянутых документов.
Еще до принятия госбюджета на 2024 год учителя говорили, что недостаточное повышение зарплат приведет к забастовке, поэтому неловко правящим партиям делать вид, что произошло стихийное бедствие.
Золото начало волшебным образом появляться из министерских пещер, когда «Ээсти 200» начала осознавать системный характер своего упадка, а соцдемы начали наслаждаться своим подъемом.
Партия реформ со своей стороны продолжает сидеть в глухой обороне, опасаясь, что, отказавшись от своих финансовых догм, еще больше растеряет поддержку избирателей и ослабит свои позиции в правительственном альянсе. Однако сегодня правительство все же согласилось направить учителям 5,7 млн евро. Партия реформ решила не блокировать это решение, потому что это было бы политически неразумно.
Оказывается, деньги, найденные соцдемами и «Ээсти 200», всегда были в наличии, но только забастовка учителей и обострение политической борьбы выявили это. Сколько еще возможностей тратить деньги более рационально политики от нас скрывают? Происходящее доказывает, что дело не в невозможности экономить и делать государство более эффективным, а в отсутствии политической воли предпринимать эти действия в больших масштабах.
В-третьих, культура соглашений испарилась из эстонской политики, как капли росы после восхода солнца. Если оглянуться ненадолго назад, более прочную основу для этого заложило второе правительство Юри Ратаса, участники которого - Центристская партия, «Отечество» и EKRE - практиковали постоянные публичные распри как норму. Третье правительство Каи Каллас переняло эту практику в обновленном виде. То, как министры некрасиво разговаривают друг с другом на пресс-конференциях, также является признаком утраченной политической культуры.
На данный момент создается впечатление, что партии превращают министерства в свои огороды, где они смогут собирать капусту и морковь и раздавать их сельчанам.
Это порождает менталитет войны всех против всех в ситуации, когда правящая коалиция должна была договориться о решениях кризиса в сфере образования. Все это представляет собой чистую борьбу за места в рейтинговой таблице, и в такой атмосфере очень сложно прийти к долгосрочным решениям. Не говоря уже о том, что превращение исполнительной власти в трехглавого дракона создает еще большую неопределенность в эпоху, когда Россия угрожает самому существованию Эстонии.
Но каково реальное содержание этого героического и волшебного обретения 5,7 млн евро? Учителя получат дополнительную прибавку к зарплате в 20 евро. В общей сложности объем требований забастовки составил около 10 млн евро, но еще более важным было заключение коллективного договора, обеспечивающего долгосрочную гарантию заработной платы и создание модели карьеры, которая мотивирует учителей.
Мы, конечно, чрезвычайно благодарны дорогим партиям за их усилия, но если это все, на что способны правительственные партии Эстонии в смягчении болевых точек нашего общества, то их фокус можно назвать совершенно сбитым. В какой-то момент служение Эстонии в качестве миссии сменилось старой доброй политтехнологической борьбой. В прошлом эта технологичность многим принесла несчастье: чтобы выбраться из болота, нужно спокойно и последовательно вытаскивать себя с помощью веревки, а не выворачиваться наизнанку.