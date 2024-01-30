СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Партии нашли золото для учителей и готовы поделить Эстонию как пирог

Золото начало волшебным образом появляться из министерских пещер, когда «Ээсти 200» начала осознавать системный характер своего упадка, а соцдемы начали наслаждаться своим подъемом.

Партия реформ со своей стороны продолжает сидеть в глухой обороне, опасаясь, что, отказавшись от своих финансовых догм, еще больше растеряет поддержку избирателей и ослабит свои позиции в правительственном альянсе. Однако сегодня правительство все же согласилось направить учителям 5,7 млн евро. Партия реформ решила не блокировать это решение, потому что это было бы политически неразумно.

Оказывается, деньги, найденные соцдемами и «Ээсти 200», всегда были в наличии, но только забастовка учителей и обострение политической борьбы выявили это. Сколько еще возможностей тратить деньги более рационально политики от нас скрывают? Происходящее доказывает, что дело не в невозможности экономить и делать государство более эффективным, а в отсутствии политической воли предпринимать эти действия в больших масштабах.

В-третьих, культура соглашений испарилась из эстонской политики, как капли росы после восхода солнца. Если оглянуться ненадолго назад, более прочную основу для этого заложило второе правительство Юри Ратаса, участники которого - Центристская партия, «Отечество» и EKRE - практиковали постоянные публичные распри как норму. Третье правительство Каи Каллас переняло эту практику в обновленном виде. То, как министры некрасиво разговаривают друг с другом на пресс-конференциях, также является признаком утраченной политической культуры.