Провалился под лед на мотосанях: на Чудском озере утонул рыбак

Сообщение о несчастном случае на приграничном водоеме поступило пограничникам сегодня около 16 часов. На помощь рыбаку отправилась бригада погранохраны на ховеркрафте, которая нашла тело ехавшего на мотосанях и провалившегося под лед пожилого мужчины. Мотосани находятся на дне озера.

Оперативный руководитель Муствеэского кордона погранохраны Олав Оясаар сказал, что несчастный случай произошел на эстонских воротах, где запрещено находиться из-за тонкого льда. «Если в среднем толщина льда на пограничных озерах составляет полметра, то в этом конкретном месте лед опасно тонкий, поэтому там запрещено находиться», - отметил он.

Оясаар добавил, что управлявший мотосанями мужчина по правилам зарегистрировал выход на озеро около 8 часов утра, и если в целом он в течение дня передвигался по безопасному и выдерживающему вес льду, в какой-то момент он по неизвестной причине оказался в запретной зоне и провалился под тонкий лед. К сожалению, мужчина не смог спастись в холодной воде и утонул.

Хотя, по словам Оясаара, в целом ледовые условия на пограничных озерах хорошие, на них все же есть места с сильным течением, где из-за этого отличается толщина льда. «Для обеспечения безопасности рыбаков и передвигающихся по льду озера людей пограничники ежедневно проводят ледовую разведку, измеряют толщину льда и наносят на карту опасные места», - сказал он.

Сейчас толщина льда на пограничных озерах составляет около полуметра, но местами лед покрыт слоем воды и поэтому может быть неожиданно скользким.