POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Война – это как отношения, зашедшие в тупик: перспективы нет, но есть надежда на лучшее!»

Многие из эстонских солдат-добровольцев, отправившихся на помощь Украине в начале полномасштабной войны, к нынешнему времени вернулись домой. На замену первой волны добровольцев из Эстонии в последнее время воевать в Украину стало отправляться больше молодых мужчин.
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Герман Баринов из Пярну одним из последних решил, что хватит с него сражений – он просто устал. «К сожалению, ротации особой не было, времени на отдых не было. Теперь я решил, что мне нужно отдохнуть, – сказал Баринов, один из самых известных эстонских солдат-добровольцев, отправившихся на помощь украинской армии в начале войны.