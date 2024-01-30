POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Война – это как отношения, зашедшие в тупик: перспективы нет, но есть надежда на лучшее!»

Герман Баринов из Пярну одним из последних решил, что хватит с него сражений – он просто устал. «К сожалению, ротации особой не было, времени на отдых не было. Теперь я решил, что мне нужно отдохнуть, – сказал Баринов, один из самых известных эстонских солдат-добровольцев, отправившихся на помощь украинской армии в начале войны.