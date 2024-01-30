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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ «Война – это как отношения, зашедшие в тупик: перспективы нет, но есть надежда на лучшее!»

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Герман Баринов из Пярну присоединился к Интернациональному легиону менее чем через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Герман Баринов из Пярну присоединился к Интернациональному легиону менее чем через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Фото: Urmas Luik

Многие из эстонских солдат-добровольцев, отправившихся на помощь Украине в начале полномасштабной войны, к нынешнему времени вернулись домой. На замену первой волны добровольцев из Эстонии в последнее время воевать в Украину стало отправляться больше молодых мужчин.

Герман Баринов из Пярну одним из последних решил, что хватит с него сражений – он просто устал. «К сожалению, ротации особой не было, времени на отдых не было. Теперь я решил, что мне нужно отдохнуть, – сказал Баринов, один из самых известных эстонских солдат-добровольцев, отправившихся на помощь украинской армии в начале войны.

Баринов вступил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины (Интернациональный легион) в марте 2022 года, менее чем через месяц после того, как 24 февраля Россия начала полномасштабную войну в Украине.

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