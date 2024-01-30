7 января, ясный солнечный зимний день, 18 градусов мороза. По народному календарю это День святого Кнута. Прогноз погоды обещал, что станет теплее. Я вынес елку во двор, там она тоже красиво смотрится. Затопил на верхнем этаже печь и занес дрова в комнату – такой уклад жизни пенсионера. Я решил совершить зимнюю прогулку, чтобы насладиться солнечной морозной погодой, написал в редакцию Pärnu Postimees пенсионер Лембит Оя.
Душевное письмо ⟩ «Беспомощно лежал посреди дороги»: пенсионер трогательно поблагодарил своих спасителей
Хорошо закутался и вышел на улицу. У меня был план, куда держать путь. Я построил маршрут так, чтобы можно было как можно больше побывать на солнце. Я пошел по улице Сарве в сторону Рыугу. Снег хрустел под ногами, при дыхании шел пар, но было не холодно.
Я свернул на улицу Рыугу и остановился, чтобы обмозговать дальнейший путь. Я подумал, что если пройду по Рыугу до улицы Уус-Сауга и оттуда поверну к реке, то смогу поймать достаточно солнца. Планы были составлены, и я отправился в путь. Солнце грело на удивление хорошо, и настроение было очень хорошее. И все же какая-то капля дегтя должна была испортить это прекрасное ощущение…
А именно, артроз правого колена вызывает боль при ходьбе. В феврале я уже записан на прием к ортопеду. Несколько месяцев назад мне сделали обезболивающий укол, но его эффект, видимо, начинает ослабевать. Дойдя до пересечения улиц Уус-Сауга и Рыугу, я посмотрел налево и направо и, поскольку машин поблизости не было, начал переходить улицу. Я дошел до середины улицы, когда земля будто бы ушла из-под ног.
Моя левая нога скользнула вперед во всю длину, правая осталась подо мной, ступню вывернуло, и я упал на нее сверху всем своим весом. На заключительном этапе падения я услышал громкий грохот. Жгучая боль пронзила мою ногу. Я сидел на пешеходном переходе и не мог пошевелить ногой. Мучительная боль, я не мог сменить положение.
Кое-как мне удалось повернуться на бок, но правую ногу вытянуть не удалось, она все еще была изогнута. Я лежал на боку посреди улицы, моя больная нога была неподвижно согнута. Я подумал о проблемах с коленом, которые начались еще в подростковом возрасте. Я стал сентиментальным, мне стало так жаль себя. На мгновение в этой жалости к себе проступил ореол раненого в бою солдата. Даже снежинки, падающие на его лицо, можно было почувствовать. С этим падением у меня было такое ощущение, будто я попал в другое измерение. На мгновение луч солнечного света осветил мое лицо, и это другое временное пространство исчезло.
Я все еще лежал на пешеходном переходе, и боль наступала, как поезд, которому нет конца. Даже ритм колес чувствовался - меня пробрал холод. Я все еще не мог встать, поскольку было очень скользко, а правая нога была ватная. К счастью, в какой-то мере в правой ноге восстановилась чувствительность.
Я увидел, что ко мне со стороны города едет машина, и она остановилась немного в стороне. Вышла женщина и спросила, что случилось. Я чувствовал себя маленьким мальчиком, которого обидели и который делится своими тревогами с прохожим. Все еще настроенный сентиментально, я объяснил, что упал на ногу. Она спросила, могу ли я встать, но я не смог встать и начал на руках ползти к тротуару, чтобы освободить проезжую часть. «Вам нужно вызвать скорую помощь?» - спросила она. «Не надо», - ответил я.
Из машины вышла еще одна женщина, и они хотели помочь мне подняться. Я сказал, что они не смогут поднять меня, большого мужика, но эти два ангела сумели это сделать! И вот я оказался на ногах, точнее, на одной ноге, меня поддерживали два ангела. Меня переполняла благодарность за эту помощь. Я просто лежал на земле и был совершенно беспомощен!
Они спросили, хочу ли я, чтобы меня отвезли домой, когда к нам подъехала белая машина и пассажирское окно опустилось. Женщина в машине спросила, что случилось. Получив ответ, сразу предложила отвезти меня домой. Я сказал, что живу через несколько улиц отсюда в сторону города и мне нужна их помощь. Водитель лет сорока вышел, открыл заднюю дверь, а два других ангела помогли мне сесть в машину.
Когда подъехали к дому, водитель поспешил помочь мне выйти из машины. Я поблагодарил их всех от всего сердца и добрел до двери. Какие отзывчивые люди, настоящие ангелы, которые помогли мне! Моя самая большая благодарность двум ангелам, которые были на темной/черной Toyota (прошу прощения, если я ошибся в марке или цвете), и такая же большая благодарность прекрасной паре ангелов в белой машине!
С тех пор мое эго сильно изменилось. Каким бы сильным человеком ты ни был, в такую минуту ты - словно беспомощный ребенок, которому нужна поддержка. Меня переполняет чувство благодарности. И теперь, когда я читаю или слышу, что кто-то упал на скользкой дорожке, я могу понять боль и чувства того момента.
В воскресенье я не поехал в ЭМО, мужественно терпел, но в понедельник мне все равно пришлось совершить эту поездку. Я боялся, что если будет перелом, то он может не срастись. Я также боялся шести-семичасового ожидания, но смог попасть на прием через два с половиной часа. Обслуживание было профессиональное, все были готовы помочь. Супер! Сделали рентген, стал ждать ответа. И вскоре я узнал, что на снимке перелома не видно, и при ощупывании его не обнаружили. Колено болело, сустав стопы опух, но перелома не было.
Отдельное спасибо работникам ЭМО!