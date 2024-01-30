Душевное письмо ⟩ «Беспомощно лежал посреди дороги»: пенсионер трогательно поблагодарил своих спасителей

Из машины вышла еще одна женщина, и они хотели помочь мне подняться. Я сказал, что они не смогут поднять меня, большого мужика, но эти два ангела сумели это сделать! И вот я оказался на ногах, точнее, на одной ноге, меня поддерживали два ангела. Меня переполняла благодарность за эту помощь. Я просто лежал на земле и был совершенно беспомощен!

Они спросили, хочу ли я, чтобы меня отвезли домой, когда к нам подъехала белая машина и пассажирское окно опустилось. Женщина в машине спросила, что случилось. Получив ответ, сразу предложила отвезти меня домой. Я сказал, что живу через несколько улиц отсюда в сторону города и мне нужна их помощь. Водитель лет сорока вышел, открыл заднюю дверь, а два других ангела помогли мне сесть в машину.

Когда подъехали к дому, водитель поспешил помочь мне выйти из машины. Я поблагодарил их всех от всего сердца и добрел до двери. Какие отзывчивые люди, настоящие ангелы, которые помогли мне! Моя самая большая благодарность двум ангелам, которые были на темной/черной Toyota (прошу прощения, если я ошибся в марке или цвете), и такая же большая благодарность прекрасной паре ангелов в белой машине!

С тех пор мое эго сильно изменилось. Каким бы сильным человеком ты ни был, в такую ​​минуту ты - словно беспомощный ребенок, которому нужна поддержка. Меня переполняет чувство благодарности. И теперь, когда я читаю или слышу, что кто-то упал на скользкой дорожке, я могу понять боль и чувства того момента.

В воскресенье я не поехал в ЭМО, мужественно терпел, но в понедельник мне все равно пришлось совершить эту поездку. Я боялся, что если будет перелом, то он может не срастись. Я также боялся шести-семичасового ожидания, но смог попасть на прием через два с половиной часа. Обслуживание было профессиональное, все были готовы помочь. Супер! Сделали рентген, стал ждать ответа. И вскоре я узнал, что на снимке перелома не видно, и при ощупывании его не обнаружили. Колено болело, сустав стопы опух, но перелома не было.

Отдельное спасибо работникам ЭМО!