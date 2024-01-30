Союз работников образования: к зарплате школьных учителей нужно привязать зарплату воспитателей

«EHL также хочет добиться привязки зарплат воспитателей детских садов к зарплатам в общеобразовательных школах и более четко урегулировать вопрос о зарплатах учителей в профучилищах. Для этого мы начнем отдельные переговоры и обязательно сосредоточимся и на финансировании образования по интересам», - сказал глава EHL Реэмо Вольтри.

По его словам, правительство в решении текущего трудового спора продемонстрировало несгибаемость и внутренний раскол. «Обществу четко дали понять, что политические обещания нужно нарушать», - сказал Вольтри.

«Идеальное ли это предложение? Нет. Но это большой шаг вперед по сравнению с прошлогодними переговорами и, поскольку мы думаем о школьниках, мы даем правительству шанс сесть с нами в одну лодку», - добавил он.

EHL указывает на то, что, вопреки словам премьер-министра, в государственном секторе также поднимутся зарплаты медицинских работников, депутатов Рийгикогу и госслужащих высшего звена. Тем не менее, EHL верит, что дальнейшие шаги правительстве будут направлены на развитие образования, а не во вред ему, и что демагогические приемы останутся в прошлом.