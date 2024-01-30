Жителей Эстонии предупреждают: мошенники теперь представляются не только сотрудниками банка и полиции

В TEHIK и Кассе здоровья подчеркивают, что их сотрудники по телефону никогда не запрашивают личный код или другие личные данные. Если вам поступит такой звонок, будьте предельно осторожны и не разглашайте никакой личной информации, призывают в ведомствах.

«Если у вас есть сомнения относительно личности звонящего, рекомендуем немедленно завершить разговор и связаться с поддержкой TEHIK по адресу abi@tehik.ee», - призывали в пресс-службе TEHIK.

Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию. Государственные учреждения и компании никогда не запрашивают личные данные таким образом. Безопасность личной информации чрезвычайно важна, и следует быть особенно бдительными в случае таких мошеннических звонков.