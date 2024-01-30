В России массовые сбои в работе интернета

Сбой в рунете вызван «поломкой» DNSSEC, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Telegram-канал «Код Дурова».

«Это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне RU гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак», - объясняет канал.

«Если DNS не работает, то браузер не сможет найти сайт. DNS имеет защиту в виде цифровой подписи, которая называется DNSSEC. Она защищает эту главную адресную книгу от подмены злоумышленниками», - в свою очередь пишет проект «Сетевые свободы».

В «Сетевых свободах» предполагают, что сбой связан с тем, что российские власти продолжают эксперимент с созданием национального сервиса доменных имен (DNS).

Координационный центр доменов RU/РФ сообщает, что в курсе проблемы и работает над ее устранением. В Минцифры также пообещали, что доступ к сайтам в зоне RU будет восстановлен в ближайшее время.