Центральная криминальная полиция и прокуратура в рамках двух схожих, но с разными участниками уголовных делах подозревают 14 человек, а также пять компаний в мошенничестве в особо крупных размерах при подаче ходатайств на пособия для реконструкции многоквартирных домов от EISA (совместное учреждение EAS и KredEx).
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Громкое дело ⟩ Госпособия для многоквартирных домов и большой обман: под подозрение попали 14 человек и пять компаний
Речь идет о двух схемах: одна в Северной Эстонии, другая в Южной Эстонии. В обоих случаях основное внимание уделяется техническим консультантам, аккредитованным EISA, которые, согласно подозрению, помогли заполучить тендеры реновации компаниям своих близких.