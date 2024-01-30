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Громкое дело ⟩ Госпособия для многоквартирных домов и большой обман: под подозрение попали 14 человек и пять компаний

Мейнхард Пулк Юлле Харью
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

Центральная криминальная полиция и прокуратура в рамках двух схожих, но с разными участниками уголовных делах подозревают 14 человек, а также пять компаний в мошенничестве в особо крупных размерах при подаче ходатайств на пособия для реконструкции многоквартирных домов от EISA (совместное учреждение EAS и KredEx).

Речь идет о двух схемах: одна в Северной Эстонии, другая в Южной Эстонии. В обоих случаях основное внимание уделяется техническим консультантам, аккредитованным EISA, которые, согласно подозрению, помогли заполучить тендеры реновации компаниям своих близких.

В южном регионе, по данным Pealtnägija, подозрение предъявлено опытному техническому консультанту Риво Соо, нескольким специалистам по надзору за собственниками и крупнейшей в отрасли строительной компании Balti Vara Ehitus. Как отметили в Pealtnägija, за последние восемь лет Balti Vara выиграла 12 из 37 связанных с Соо проектов, финансируемых за счет европособия.

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