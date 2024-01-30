Громкое дело ⟩ Госпособия для многоквартирных домов и большой обман: под подозрение попали 14 человек и пять компаний

Центральная криминальная полиция и прокуратура в рамках двух схожих, но с разными участниками уголовных делах подозревают 14 человек, а также пять компаний в мошенничестве в особо крупных размерах при подаче ходатайств на пособия для реконструкции многоквартирных домов от EISA (совместное учреждение EAS и KredEx).