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Глава Союза работников образования: Партия реформ показала свое отношение к учителям

Тарво Мадсен Рене Хенри Ранд
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Фото: Pilt videost

Глава Союза работников образования Реэмо Вольтри заявил, что соглашение о прекращении забастовки было заключено потому, что профсоюз был готов дать правительству кредит доверия. При этом он заявил, что, вероятно, многие учителя не довольны соглашением.

- Союз работников образования согласился примерно на половину того, что вы требовали. Почему?

- У нас в совете была долгая дискуссия, соглашаться или нет. Мы пошли к государственному примирителю, зная, что зависит от того, какое соглашение мы там достигнем в других условиях, то есть для достижения долгосрочного соглашения. Поскольку мы там достигли очень конкретных договоренностей, какие шаги предпринимать дальше. Чтобы заключить коллективный договор на последующие годы, мы поставили задачу, чтобы он был заключен в этом году и было прописано, что к 2027 году расчетная средняя заработная плата учителей увеличится до 120 процентов. Там есть карьерная модель, могут быть согласованы основы учета труда и модель заработной платы педагогов профессионального образования, сохранена норма заработной платы воспитателей детских садов. Исходя из этого, мы у государственного примирителя решили, что примем это предложение.

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