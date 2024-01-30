Глава Союза работников образования: Партия реформ показала свое отношение к учителям

- У нас в совете была долгая дискуссия, соглашаться или нет. Мы пошли к государственному примирителю, зная, что зависит от того, какое соглашение мы там достигнем в других условиях, то есть для достижения долгосрочного соглашения. Поскольку мы там достигли очень конкретных договоренностей, какие шаги предпринимать дальше. Чтобы заключить коллективный договор на последующие годы, мы поставили задачу, чтобы он был заключен в этом году и было прописано, что к 2027 году расчетная средняя заработная плата учителей увеличится до 120 процентов. Там есть карьерная модель, могут быть согласованы основы учета труда и модель заработной платы педагогов профессионального образования, сохранена норма заработной платы воспитателей детских садов. Исходя из этого, мы у государственного примирителя решили, что примем это предложение.