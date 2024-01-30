По данным Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе о защите в Эстонии ходатайствовали 127 военных беженцев из Украины, в том числе 94 человека ходатайствовали о временной, а 33 - о международной защите.
За неделю о защите в Эстонии попросили 127 военных беженцев из Украины
По состоянию на 28 января действующей временной защитой в Эстонии обладали 35 673 военных беженца. С начала вторжения России в Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 51 065 военных беженцев.
Всего Эстония предоставила международную защиту 6517 гражданам Украины.