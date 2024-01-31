Журналист Rus.Postimees Диана Харламова решила порассуждать о том, что многие профессии в обществе стали менее престижными, но не потеряли своей значимости и заслуживают не только уважения, но и достойной оплаты труда.
Недавно я возвращалась из Таллинна в Нарву последним рейсом. Погодные условия напоминали ни много ни мало конец света - летающие по воздуху скамейки и каток на дороге как бы намекали, что в этот день самым правильным решением было бы остаться дома до весны, но у меня были обязательства и не было времени ждать апреля.
Без долгих раздумий я доверила свою жизнь водителю рейсового автобуса. Полдороги я одним сонным глазом следила за тем, как он аккуратно вел автобус в Нарву по дороге в ад. Снижал скорость там, где было нужно, вовремя включал и выключал дальний свет, ускорялся, если позволяла ситуация. В какой-то момент я сдалась и просто заснула, а проснулась, когда мы подъезжали к дому. Я поняла, что от усталости забыла пристегнуть ремень.
Но все было в порядке и, выходя из автобуса, я, как обычно, очень искренне поблагодарила человека, который привез меня домой целой и невредимой, пока я спокойно спала. Правда, далеко не все пассажиры раскошелились на «спасибо».
Меня это не слишком удивило. Я уже несколько лет хожу в один и тот же зал, и раз за разом наблюдаю одну и ту же картину: некоторым его посетительницам невдомек, что заходящая в раздевалку уборщица, может быть, и зарабатывает меньше прекрасных девушек с ресепшн, но имеет право на точно такое же «здравствуйте».
Не знаю, как вы, а я росла уже в той парадигме мира, в которой абсолютно точно не круто было мечтать о профессии уборщицы или водителя автобуса. Мечтать надо было по-крупному: стремление стать начальником начальников и командиром командиров поощрялось, а стремление к «простым» профессиям, не связанным с трудом интеллектуальным, означало, что ты - мамино разочарование и не более. Делалась небольшая скидка людям творческих профессий, но в остальном снобизм просто зашкаливал.
Помню, как учитель математики грозила моему однокласснику, мол, закончит тем, что будет обносить столы, если не научится решать квадратные корни. Фразу «обносить столы» она произносила с таким же отвращением, как «жрать младенцев». Весь класс - да что там, все поколение - молча с ней соглашалось. Спустя десять лет я поняла, что «обносить столы» - сродни искусству, и что далеко не каждый официант в состоянии достойно выполнить свою работу. Но мир играет по собственным правилам, и нельзя сказать, что училка была совсем не права.
Переход к постиндустриальному обществу привел к росту уровня интеллектуализации труда и некому перекосу. В обществе, где теперь обязательно нужно быть лучшим из лучших, многим сфера реальных профессий кажется чуть ли не признаком бесталанности и убогости, а главное - низким показателем умственных способностей.
Кто из вас считает, что сесть за баранку автобуса - престижнее, чем работать на компуктере за три с лишним штуки или за шесть кучеряво разглагольствовать о том, что налог на сверхприбыль банков - это плохая идея? Теперь все хотят быть работниками умственного труда, но мало кто хочет чистить туалеты и возить людей из точки А в точку Б. Настоящим кошмаром общества капитализма стало общественное обесценивание крайне важных, нужных и потрясающих профессий, без которых все мы давно бы стали черной плесенью, пожирающей самих себя.
Эстония в этом плане тоже довольно снобская страна, которая зачастую просто-напросто не дает своим гражданам чувствовать себя значимыми и полноценными жителями, если у них не работа в сфере IT. Быть официантом или барменом в Эстонии, когда тебе за 30, и универ ты уже закончил, - это негласно зазорно. Так же, как и работать на заправке, в магазине, дворником, почтальоном, уборщиком, слесарем.. Список дополните сами.
Проблемы не только с имиджем этих профессий, но часто и с оплатой подобного труда - да, некоторые за свою деятельность получают хорошо, но есть и те, кто живут от зарплаты до зарплаты. И это неудивительно: плохой менеджмент страны вкупе с мировыми экономическими трендами и разного рода кризисами многим просто не оставляет никакого шанса.
Но если бороться с адской капиталистической системой чересчур сложно и неэффективно, то научиться ценить любой труд - не так уж. Относиться к работникам не интеллектуальных работ с уважением вместо снисхождения ничего не стоит, потому что жизнь без них невозможна так же, как без юристов, экономистов, депутатов, учителей.
Зачастую их труд не менее тяжелый, а комфорт более «успешных» представителей общества зависит от них напрямую. Когда у отучившегося в университете восемь лет финансиста ломается унитаз, он зовет сантехника, и так называемая расстановка сил меняется. Но чья профессия вызывает меньше снисхождения в обществе? В условиях капитализма приоритет уделяется максимизации прибыли, и неудивительно, что быть финансистом престижнее. Но давайте все же никогда не забывать, как весной 2023 года выглядел Париж во время забастовки мусорщиков.
Я с восторгом смотрю на людей, которые чинят мне мебель и краны, шьют мне одежду на заводах, посыпают дороги песком у меня возле дома и поздно ночью везут меня в другой город по отвратительным дорожным условиям. Потому что без них ни я, ни другие представители нашего развитого и интеллектуального общества не протянули бы долго. По моему мнению, люди, которые для нас делают вещи, которые мы сами делать не умеем и не хотим, заслуживают искреннего уважения, достойной оплаты труда и уж точно банальных проявлений вежливости.