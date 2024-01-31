Эстония в этом плане тоже довольно снобская страна, которая зачастую просто-напросто не дает своим гражданам чувствовать себя значимыми и полноценными жителями, если у них не работа в сфере IT. Быть официантом или барменом в Эстонии, когда тебе за 30, и универ ты уже закончил, - это негласно зазорно. Так же, как и работать на заправке, в магазине, дворником, почтальоном, уборщиком, слесарем.. Список дополните сами.

Париж в марте 2023 года во время забастовки мусорщиков. Фото: twitter.com

Проблемы не только с имиджем этих профессий, но часто и с оплатой подобного труда - да, некоторые за свою деятельность получают хорошо, но есть и те, кто живут от зарплаты до зарплаты. И это неудивительно: плохой менеджмент страны вкупе с мировыми экономическими трендами и разного рода кризисами многим просто не оставляет никакого шанса.

Но если бороться с адской капиталистической системой чересчур сложно и неэффективно, то научиться ценить любой труд - не так уж. Относиться к работникам не интеллектуальных работ с уважением вместо снисхождения ничего не стоит, потому что жизнь без них невозможна так же, как без юристов, экономистов, депутатов, учителей.

Зачастую их труд не менее тяжелый, а комфорт более «успешных» представителей общества зависит от них напрямую. Когда у отучившегося в университете восемь лет финансиста ломается унитаз, он зовет сантехника, и так называемая расстановка сил меняется. Но чья профессия вызывает меньше снисхождения в обществе? В условиях капитализма приоритет уделяется максимизации прибыли, и неудивительно, что быть финансистом престижнее. Но давайте все же никогда не забывать, как весной 2023 года выглядел Париж во время забастовки мусорщиков.

Я с восторгом смотрю на людей, которые чинят мне мебель и краны, шьют мне одежду на заводах, посыпают дороги песком у меня возле дома и поздно ночью везут меня в другой город по отвратительным дорожным условиям. Потому что без них ни я, ни другие представители нашего развитого и интеллектуального общества не протянули бы долго. По моему мнению, люди, которые для нас делают вещи, которые мы сами делать не умеем и не хотим, заслуживают искреннего уважения, достойной оплаты труда и уж точно банальных проявлений вежливости.