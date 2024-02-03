ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Osteria Moderna в Таллинне: «Мы продаем не Италию, а вкусы»

А началось все с небольшого корпоративного ужина, на котором пришлись по вкусу аранчини с начинкой из трюфельного крема и горгонзоллы и говяжий язык под соусом вителло тоннато. При этом аранчини - обжаренные во фритюре рисовые шарики с начинкой - я обожаю в принципе и знаю в них толк, а вот сочетание говядины с тунцом мне никогда не нравилось. А тут - на тебе - вкуснотища!