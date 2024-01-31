В порту Мууга таможенники обнаружили в двух морских контейнерах почти 100 кг кокаина

«Мы знаем, что преступники ищут новые рынки сбыта, и сегодня такими рынками являются Азия и Скандинавия. Эстония в этих случаях была транзитной страной», - говорит Коппельмаа.

Государственный прокурор Райго Аас сказал, что растущая доступность кокаина представляет все большую проблему во всей Европе.

«Менее десяти лет назад найти килограмм кокаина в Эстонии было большой редкостью, но в последнее время мы все чаще находим гораздо большие партии. В последние годы мы регулярно перехватываем десятки и даже сотни килограммов партий или контейнеров с наркотиками, для которых Эстония была транзитной страной. С одной стороны, это связано с тем, что картели и действующая на их основе международная организованная преступность не успокаиваются, а, наоборот, увеличивают объемы производства и преступной деятельности», - пояснил Аас.

«На международную торговлю наркотиками также влияет инфляция, которая привела к росту цен на товары повседневного спроса и зарплат людей. Однако уличная цена кокаина все еще остается на том же уровне, что и десять лет назад, что стимулирует спрос. К сожалению, рост доступности кокаина привел к значительному увеличению числа смертей от передозировки. Поэтому важно, чтобы все страны работали сообща на международном уровне, чтобы не допустить попадания на улицы кокаина и других сильнодействующих наркотических средств, как в больших, так и в малых количествах», - сказал Райго Аас.

Расследование уголовного дела ведет следственный отдел НТД под руководством Госпрокуратуры.