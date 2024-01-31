В середине января сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии (НТД) обнаружили в морских контейнерах с двух грузовых судов большое количество наркотических веществ, в общей сложности 97 килограммов кокаина.
В порту Мууга таможенники обнаружили в двух морских контейнерах почти 100 кг кокаина
Об этом сообщила пресс-служба НТД, отметив, что 10 января во время досмотра в порту Мууга сотрудники НТД обнаружили 37 килограммов кокаина в морском контейнере с партией орехов арахиса. Грузополучателем арахиса была эстонская компания, а пунктом назначения – Россия.
Через несколько дней, 12 января, в эстонские воды через Панамский канал из Эквадора прибыло грузовое судно, перевозившее в основном бананы, а также замороженные креветки. Судно направлялось в Россию. В связи с повышенным интересом НТД в сотрудничестве с К-командой Департамента полиции и погранохраны направило судно в порт Мууга для дополнительного таможенного досмотра, в ходе которого было обнаружено более 60 килограммов кокаина, спрятанного между бананами.
Для выяснения обстоятельств обоих случаев было возбуждено уголовное дело, которое ведет государственная прокуратура.
Руководитель отдела по борьбе с наркотиками Следственного управления НТД Рауль Коппельмаа подчеркнул, что налоговая служба бдительно следит за всеми видами грузов и контролирует международные перевозки по суше, воздуху и морю.
«Торговля наркотиками не ограничивается наземным транспортом, она распространяется также на воздушный и морской транспорт, и каждый год происходят случаи, когда преступники пытаются перевезти наркотические вещества, в основном кокаин и героин, под видом легального груза, пользуясь услугами грузовых судов», - отметил Коппельмаа.
По его словам, кокаин обычно поступает из Южной Америки, и когда контейнеровозы отправляются из Эквадора в Россию, это представляет повышенный риск для НТД.
«Мы знаем, что преступники ищут новые рынки сбыта, и сегодня такими рынками являются Азия и Скандинавия. Эстония в этих случаях была транзитной страной», - говорит Коппельмаа.
Государственный прокурор Райго Аас сказал, что растущая доступность кокаина представляет все большую проблему во всей Европе.
«Менее десяти лет назад найти килограмм кокаина в Эстонии было большой редкостью, но в последнее время мы все чаще находим гораздо большие партии. В последние годы мы регулярно перехватываем десятки и даже сотни килограммов партий или контейнеров с наркотиками, для которых Эстония была транзитной страной. С одной стороны, это связано с тем, что картели и действующая на их основе международная организованная преступность не успокаиваются, а, наоборот, увеличивают объемы производства и преступной деятельности», - пояснил Аас.
«На международную торговлю наркотиками также влияет инфляция, которая привела к росту цен на товары повседневного спроса и зарплат людей. Однако уличная цена кокаина все еще остается на том же уровне, что и десять лет назад, что стимулирует спрос. К сожалению, рост доступности кокаина привел к значительному увеличению числа смертей от передозировки. Поэтому важно, чтобы все страны работали сообща на международном уровне, чтобы не допустить попадания на улицы кокаина и других сильнодействующих наркотических средств, как в больших, так и в малых количествах», - сказал Райго Аас.
Расследование уголовного дела ведет следственный отдел НТД под руководством Госпрокуратуры.