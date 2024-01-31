Рейтинги: популярность социал-демократов продолжает расти

Однако по совокупности результатов последних четырех недель опроса, проведенного по заказу Института социальных исследований фирмой Norstat Eesti, соцдемы по-прежнему находятся на четвертом месте.

Оппозицонная партия «Отечество» продолжает лидировать с 25,7% поддержки, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) занимает второе место с 18,1 %, Партия реформ – третье место с 17,5 %, а социал-демократы – четвертое место с 15,5 %. За ними следуют Центристская партия с 12,7 % и партия «Ээсти 200» с 6,1 % поддержки.

Поддержка социал-демократов выросла на 1,6 процентных пункта за неделю и на 4,8 процентных пункта за последние четыре недели. Поддержка Центристской партии упала на 2,5 процентных пункта за четыре недели.

Поддержка СДПЭ находится на самом высоком уровне, а поддержка Центристской партии – на самом низком с начала 2019 года, когда опросная компания Norstat начала проводить исследования партийных предпочтений.

В целом 39,1 процента респондентов поддерживают коалиционные партии и 56,5 процента – оппозиционные.

Однако если посмотреть на данные опросов только за последнюю неделю, то 25,3% поддерживают «Отечество», 21,5% – EKRE и 17,1% – СДПЭ. За тройкой лидеров следуют Партия реформ с 13,5 %, Центристская партия с 12,5 % и партия «Ээсти 200» с 6,5 % поддержки.