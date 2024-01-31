В Таллинне последний день работают бесплатные пункты сбора новогодних елок

Рождественские елки считаются отходами и их можно утилизировать обычным способом, как и прочие крупногабаритные отходы. Если у нет своего транспорта, наиболее удобным вариантом будет заказать вывоз у специализированной компании, занимающейся вывозом мусора в этом районе, а затем доставить дерево к контейнеру в предварительно согласованное время. Собранные деревья будут использованы для производства тепловой энергии.

Натуральные елки нельзя упаковывать в полиэтилен, необходимо удалить с них и все украшения из пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и новогодние украшения можно передать в центры вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Электрические гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.

При желании можно самостоятельно доставить елку на любую станцию переработки отходов, в объеме до 0,6 м³ они принимаются бесплатно. Перед утилизацией дерево рекомендуется предварительно распилить и сложить в одну упаковку.

Дополнительную информацию о пунктах сбора можно получить в районной управе по месту жительства.