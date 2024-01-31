В то время как во вторник вечером учителя заявили, что не совсем довольны найденным решением, Ляэнеметс также признал, что не удовлетворен окончательным результатом, поскольку соцдемы все же предлагали было найти 10,8 миллиона евро для удовлетворения требований учителей.

«В то же время было важно, чтобы забастовка закончилась, а не просто задохнулась бы, потому что это также вопрос достоинства учителей. Этот вопрос важен и для всего общества», - отметил Ляэнеметс.

Он признал, что в правящей коалиции было много разговоров о требованиях учителей. «Роль соцдемов в правительстве была в том, чтобы быть балансирующей силой для правых партий. И дело не только в зарплате учителей - необходимо осознать, что мы больше не можем сохранять налоговую систему, которая толком не собирает налоги, при этом богатые не вносят больший вклад. Потому что, как мы видим, денег не хватает во всех сферах и это хроническая проблема, - подчеркнул Ляэнеметс.

Забастовка учителей привела к тому, что вопросы образования теперь будут активно обсуждаться. «Последние три недели правительство только и обсуждает вопросы образования», - сказал он. Ляэнеметс добавил, что учителей беспокоит не только зарплата, но и рабочая нагрузка, а также удорожание системы образования из-за отсутствия региональной политики.

По словам Ляэнеметса, еще одна проблема - отток все большего количества учителей, покидающих профессию. «Мы все должны помнить, что рост экономики и развитие невозможны без образованных людей», - сказал Ляэнеметс.

Он выразил надежду, что дальнейшие шаги в реорганизации системы образования придадут молодежи уверенность становиться учителями.