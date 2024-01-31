Экспресс-оценка ВВП: в четвертом квартале спад экономики составил три процента

По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с предыдущими кварталами спад экономики немного замедлился.

«По сравнению с третьим кварталом 2023 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП остался на том же уровне», - уточнил Мюйрсепп.

По данным Евростата, в четвертом квартале экономика Европейского союза оставалась стабильной: ВВП Европейского союза увеличился на 0,2%.

Департамент статистики опубликует данные ВВП за четвертый квартал 2023 года 1 марта.