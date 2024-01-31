Согласно предварительной оценке Департамента статистики, в четвертом квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) продолжил снижаться. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года сокращение ВВП составило около трех процентов.
Экспресс-оценка ВВП: в четвертом квартале спад экономики составил три процента
По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, по сравнению с предыдущими кварталами спад экономики немного замедлился.
«По сравнению с третьим кварталом 2023 года скорректированный сезонно и по количеству рабочих дней ВВП остался на том же уровне», - уточнил Мюйрсепп.
По данным Евростата, в четвертом квартале экономика Европейского союза оставалась стабильной: ВВП Европейского союза увеличился на 0,2%.
Департамент статистики опубликует данные ВВП за четвертый квартал 2023 года 1 марта.