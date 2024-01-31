Типографии прогнозируют полное исчезновение бумажной прессы в Эстонии

Руководитель тартуской типографии Kroonpress Андрес Кулл, где в настоящее время печатаются издания Postimees и Õhtuleht, сказал ERR, что прекращение издания газет на бумаге - лишь вопрос времени.

По его словам, печать журналов в Kroonpress уже прекратилась, и будущее типографии видится в печати товарных этикеток и рекламы, поскольку предприятия розничной торговли по-прежнему заинтересованы в заказе бумажной рекламы.

По словам руководителя столичной типографии Printall Калле Куузика, доля газет в этой типографии невелика, поэтому полное прекращение их печати мало скажется на бизнесе. Он отметил, что сокращение печати бумажных газет происходит уже длительное время.