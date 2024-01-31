Хотя в начале года Россия объявила, что закрывает погранпереход Ивангород на границе с Нарвой для автомобилей и других транспортных средств на время ремонта моста через реку Нарва с 1 февраля, автобусная компания Lux Express пока продолжает обслуживать маршрут Петербург-Тарту-Рига дважды в день.
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Закрытие погранперехода в Ивангороде может нарушить автобусное сообщение Тарту-Рига
По оптимистичным планам компании, в честь Года культурной столицы Тарту, планируется запустить еще один автобус в Ригу. Сейчас из Тарту в Ригу отправляются три автобуса ежедневно: в 5:25 и 17:20 автобусы, прибывающие из Петербурга, а также автобус, отправляющийся из Тарту в 8:15. Если с автобусом на 8:15 обычно проблем нет, то два остальных автобуса часто опаздывают из-за пересечения границы в Нарве.