Закрытие погранперехода в Ивангороде может нарушить автобусное сообщение Тарту-Рига

По оптимистичным планам компании, в честь Года культурной столицы Тарту, планируется запустить еще один автобус в Ригу. Сейчас из Тарту в Ригу отправляются три автобуса ежедневно: в 5:25 и 17:20 автобусы, прибывающие из Петербурга, а также автобус, отправляющийся из Тарту в 8:15. Если с автобусом на 8:15 обычно проблем нет, то два остальных автобуса часто опаздывают из-за пересечения границы в Нарве.