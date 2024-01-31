Ср, 31.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Закрытие погранперехода в Ивангороде может нарушить автобусное сообщение Тарту-Рига

Вейки Ояперв
, журналист Tartu Postimees
Copy
В понедельник автобус Lux Express, который должен был отправиться из Тарту в Ригу в 17:20, задержался почти на час из-за задержек на пункте пропуска в Нарве.
В понедельник автобус Lux Express, который должен был отправиться из Тарту в Ригу в 17:20, задержался почти на час из-за задержек на пункте пропуска в Нарве. Фото: Sille Annuk

Хотя в начале года Россия объявила, что закрывает погранпереход Ивангород на границе с Нарвой для автомобилей и других транспортных средств на время ремонта моста через реку Нарва с 1 февраля, автобусная компания Lux Express пока продолжает обслуживать маршрут Петербург-Тарту-Рига дважды в день.

По оптимистичным планам компании, в честь Года культурной столицы Тарту, планируется запустить еще один автобус в Ригу. Сейчас из Тарту в Ригу отправляются три автобуса ежедневно: в 5:25 и 17:20 автобусы, прибывающие из Петербурга, а также автобус, отправляющийся из Тарту в 8:15. Если с автобусом на 8:15 обычно проблем нет, то два остальных автобуса часто опаздывают из-за пересечения границы в Нарве.

Пешком через границу

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх