FT: росийская нефть продолжает поступать в ЕС

Турецкий нефтеналивной терминал в городе Дёртйол на побережье Средиземного моря, неподалеку от границы с Сирией после начала полномасштабной войны в Украине стал важным узлом для перевалки подсанкционной российской нефти в Европу. Об этом во вторник, 30 января, пишет газета Financial Times, опираясь на данные аналитиков.

Согласно данным аналитической компании Kpler, за два последних года поставки нефти из России резко возросли. Так, на Россию пришлось 90% нефти, доставленной на терминал по морю в январе-ноябре 2023 года - 9,2 млн из 10,5 млн баррелей. При этом за весь 2021 год из России прибыло менее 584 тысяч баррелей, а в 2022 году - 3,7 млн. Тем самым в 2021-м объем принятой терминалом продукции из России составил 38% всех морских грузов, а годом позднее - 67%, приводит FT информацию аналитиков.

Турецкой таможне предоставляется ложные сведения о стране происхождения нефти

Эти цифры опровергает владелец терминала - стамбульская компания Global Terminal Services (GTS): она приводит данные таможенного управления Турции, по которым на российскую продукцию пришлось 20% "совокупной погрузочной активности" в 2022 году и 10% - в 2023 году. Эти расхождения аналитик Kpler Виктор Катона объясняет тем, что "некоторые клиенты терминала предоставили турецкой таможне ложную информацию о стране происхождения" нефти. Между тем Kpler отслеживает движение танкеров от порта погрузки до порта доставки, поэтому сомнений относительно источника поставок тут быть не может, подчеркивает FT.

При этом, согласно данным по отгрузкам, если в 2022 году в страны Евросоюза в нарушение санкций было отправлено около 53% прибывшей из России нефти, то в 2023-м этот показатель подскочил до 85% - в основном она экспортируется в Грецию, Бельгию и Нидерланды. А в случае с нефтепродуктами соответствующие цифры могут быть еще выше, и в ЕС может уходить практически весь объем. Так, с января по ноябрь 2023 года терминал Dörtyol принял из России 2,7 млн баррелей вакуумного газойля, из которых 2,5 млн были отправлены в Европу, в основном в Грецию.