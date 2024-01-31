Шесть общественных организаций отправили письмо членам Рийгикогу по поводу автомобильного налога, призывая депутатов не поддерживать законопроект, инициированный Министерством финансов.
Общественные объединения обратились к членам Рийгикогу по поводу автоналога
Подписи под обращением поставили руководители Союза владельцев автомобилей Эстонии (EAOL), Союза налогоплательщиков Эстонии, Центрального союза фермеров Эстонии, Союза многодетных семей Эстонии, Союза пенсионеров Эстонии и клуба Full Throttle.
По словам председателя правления EAOL Прийта Таммерайда, обращение столь широкого круга подписавших является явным признаком сильного общественного протеста против введения налога на автомобили. «Введение автомобильного налога несправедливо по отношению к сельским жителям, семьям, пенсионерам и, по сути, всем налогоплательщикам - цель налога неясна, а его влияние на автопарк негативно», - сказал Таммерайд.
По его словам, члены Рийгикогу, получившие письмо, должны серьезно задуматься о том, кто их избиратель. «Большинство народных депутатов представляют районы, где жизнь без автомобиля невозможна. Трудно представить себе смущение, которое эти политики должны будут испытывать при следующей встрече с избирателями, если они проголосуют за автомобильный налог», - добавил он.
В пятистраничном обращении, в частности, отмечается, что в Эстонии очень мало автомобилей на квадратный километр: если в Германии на квадратный километр приходится около 140 автомобилей, то в Эстонии этот показатель составляет около 23 автомобилей.
«Если принять во внимание транспортные средства с приостановленной регистрацией и без техосмотра, то в Эстонии всего 16,4 автомобиля на квадратный километр, - сказал Таммерайд. - Количество автомобилей на квадратный километр показывает, что Эстония - страна с рассеянной застройкой, где сегодня не может быть речи об избытке автомобилей или "автомобилизации"».
В обращении также приводится расчет, согласно которому средняя годовая налоговая нагрузка на автовладельца составит 493 евро и 58 центов - такой результат получается, если разделить 236 миллионов евро на количество автовладельцев, которых всего 478 139.
«Например, согласно калькулятору автомобильного налога ERR, годовой налог на переднеприводный французский минивэн 2018 года с двухлитровым дизельным двигателем составит 291,92 евро, а его регистрация составит 3254,60 евро. Это не маргинальная сумма, но значительная нагрузка даже на кошелек семьи, которая до сих пор неплохо справлялась», - говорится в обращении.
«Что касается заявленной цели налога направить людей к выбору более экологичных автомобилей, то в случае целевой аудитории этого автомобиля (т.е. семьи с детьми) из-за обстоятельств все равно приходится покупать машину с такими же размерами и мощностью, но с введением нового налога покупатель будет искать автомобиль подешевле, старее и более загрязняющий окружающую среду», - считают организации.
В конце обращения отмечается, что поддержка автоналога вредна как для населения Эстонии, так и для политической карьеры депутата Рийгикогу, поскольку поддержка коалиционных партий резко упала именно во время дебатов по автомобильному налогу.
«Большая часть падения поддержки основана на том факте, что нынешнее правительство вело себя недостойно и лживо. У вас есть возможность выступить голосом разума и напомнить министру финансов, что Рийгикогу не является марионеткой», - говорится в обращении.
Обращение было отправлено в канцелярию Рийгикогу в цифровом виде с электронной подписью, которая направит его всем 101 депутатам.