Общественные объединения обратились к членам Рийгикогу по поводу автоналога

В обращении также приводится расчет, согласно которому средняя годовая налоговая нагрузка на автовладельца составит 493 евро и 58 центов - такой результат получается, если разделить 236 миллионов евро на количество автовладельцев, которых всего 478 139.

«Например, согласно калькулятору автомобильного налога ERR, годовой налог на переднеприводный французский минивэн 2018 года с двухлитровым дизельным двигателем составит 291,92 евро, а его регистрация составит 3254,60 евро. Это не маргинальная сумма, но значительная нагрузка даже на кошелек семьи, которая до сих пор неплохо справлялась», - говорится в обращении.

«Что касается заявленной цели налога направить людей к выбору более экологичных автомобилей, то в случае целевой аудитории этого автомобиля (т.е. семьи с детьми) из-за обстоятельств все равно приходится покупать машину с такими же размерами и мощностью, но с введением нового налога покупатель будет искать автомобиль подешевле, старее и более загрязняющий окружающую среду», - считают организации.

В конце обращения отмечается, что поддержка автоналога вредна как для населения Эстонии, так и для политической карьеры депутата Рийгикогу, поскольку поддержка коалиционных партий резко упала именно во время дебатов по автомобильному налогу.

«Большая часть падения поддержки основана на том факте, что нынешнее правительство вело себя недостойно и лживо. У вас есть возможность выступить голосом разума и напомнить министру финансов, что Рийгикогу не является марионеткой», - говорится в обращении.

Обращение было отправлено в канцелярию Рийгикогу в цифровом виде с электронной подписью, которая направит его всем 101 депутатам.