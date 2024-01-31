Эстония не планирует открывать погранпункт «Нарва-2»

Закрытие границы для машин и автобусов может усилить нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но в связи с этим Департамент полиции и пограничной охраны не планирует открывать пункт пропуска «Нарва-2», который был закрыт в конце ноября 2022 года, пишет «Нарвская газета».