В четверг, 1 февраля, в связи с началом реконструкции погранично-таможенного пункта в Ивангороде, ориентировочно на два года остановится движение автомобильного транспорта через нарвский участок эстонско-российской границы, пишет Rus.ERR.
Эстония не планирует открывать погранпункт «Нарва-2»
Закрытие границы для машин и автобусов может усилить нагрузку на контролирующие пешеходов части погранпунктов с двух сторон реки, но в связи с этим Департамент полиции и пограничной охраны не планирует открывать пункт пропуска «Нарва-2», который был закрыт в конце ноября 2022 года, пишет «Нарвская газета».
По словам руководителя коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, в первый день февраля погранпункт «Нарва-2» точно не откроют, более того, его открытие в обозримом будущем также не планируется.