Последний раз в здании вокзала, построенном в 1877 году в Табивере, билеты на поезд продавались аж в 1998 году. Это красивое старинное здание давно пришло в упадок, и теперь железнодорожная компания Eesti Raudtee хочет от него избавиться.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мешает стройке: Eesti raudtee хочет снести старинное здание вокзала
Просто так Eesti Raudtee не хочет сносить его до основания, поскольку здание, построенное по специальному проекту, уникально с точки зрения архитектуры: оно является единственным сохранившимся в Эстонии экземпляром первых вокзалов Балтийской железной дороги.