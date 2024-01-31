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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мешает стройке: Eesti raudtee хочет снести старинное здание вокзала

Йенс Раавик
, журналист
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Последний раз в здании вокзала, построенном в 1877 году в Табивере, билеты на поезд продавались аж в 1998 году. Это красивое старинное здание давно пришло в упадок, и теперь железнодорожная компания Eesti Raudtee хочет от него избавиться.

Просто так Eesti Raudtee не хочет сносить его до основания, поскольку здание, построенное по специальному проекту, уникально с точки зрения архитектуры: оно является единственным сохранившимся в Эстонии экземпляром первых вокзалов Балтийской железной дороги. 

Однако здание вокзала Табивере находится в ужасном состоянии: например, обвалился потолок и прогнили полы, пояснил Маргус Тинт, управляющий недвижимостью AS Eesti Raudtee. К сожалению, историческое здание находится рядом с будущей стройкой железнодорожной инфраструктуры, ведь скоро между Тарту и Таллинном будут курсировать электропоезда со скоростью 160 километров в час.

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