Начало 2024 года принесло тревожные вести: в Эстонии растет смертность от передозировки наркотиков, да так стремительно, что ставит антирекорды последних лет. С чем это связано и какие запрещенные вещества убивают наших людей?
Страшные цифры: Эстонию захватила волна смертей от передозировок
Исследователь Центра наркотиков и зависимостей Института развития здоровья Катри Абель-Олло подтвердила, что количество смертей от передозировки наркотиков в 2023 году будет самым высоким за последние годы.
«По данным на сегодняшний день, в минувшем году таких смертей насчитывалось 109, и это не окончательная статистика. Окончательная статистика будет готова только к началу марта 2024 года», – сказала она. Для сравнения: в 2020 году был зарегистрирован 31 смертельный случай от передозировки наркотиков, в 2021 году – 39, а в 2022 году было зарегистрировано 80 смертей.
Впрочем, предварительные результаты за 2023 год – это не абсолютный рекорд. Если посмотреть общую статистику с 1999 года, то были и годы с большим количеством случаев передозировки наркотиков (см. график). Например, 2012 год, когда скончалось 170 человек. От чего зависят эти статистические скачки вверх-вниз?
«До 2018 года большинство смертей от передозировки были связаны с употреблением фентанила или его аналогов. В конце 2017 года доступность фентанила на наркорынке Эстонии резко снизилась, что привело к резкому снижению смертности от передозировки в 2018-2021 годах», – объясняет Абель-Олло.
С 2022 года период стабильности вновь сменился ростом, что было вызвано появлением на наркорынке Эстонии чрезвычайно сильных синтетических опиоидов нитазенов (протонитазен, метонитазен и изотонитазен).
«Нитазены появились на рынке наркотиков на фоне дефицита фентанила, когда употребляющие наркотики искали, скажем так, новый опиоид. Использование нитазенов в настоящий момент и является самой тревожной проблемой в Эстонии. В контексте передозировок за нитазенами следует употребление амфетамина и кокаина», – отметила эксперт Института развития здоровья. Абель-Олло добавила, что на нитазены приходится более половины смертей от передозировки наркотиков в 2022 и 2023 годах.
Среди жертв больше мужчин, чем женщин
Средний возраст жертв передозировки в 2023 году – 36,6 лет, при этом самому юному скончавшемуся было 17 лет, а самому взрослому – 56 лет. Из 109 человек 83 были мужчинами и 26 женщинами. «Социальный статус жертв сложно определить, так как данные взяты из регистра причин смерти. Из регионов с точки зрения употребления самыми проблемными являются Северная Эстония и Ида-Вирумаа, в этих уездах на рынке наркотиков также распространены нитазены», – рассказала Абель-Олло.
Общий уровень употребления наркотических и психотропных веществ в разных городах Эстонии представлен в базе данных исследований сточных вод Министерства юстиции. Согласно данным за 2023 год, самым популярным наркотическим веществом в нашей стране была конопля, также довольно широко распространены амфетамин и кокаин.
Средний возраст жертв передозировки в 2023 году – 36,6 лет, при этом самому юному скончавшемуся было 17 лет, а самому взрослому – 56 лет.
Государственный прокурор Райго Аас, комментируя недавнюю новость о том, что Налогово-таможенный департамент обнаружил в Таллиннском аэропорту более 300 килограммов так называемого клубного наркотика 3-MMC, сказал, что в Эстонии все чаще стали выявлять наркотические вещества в больших объемах.
«С одной стороны, это показывает, что в Эстонии эффективно ведется работа по борьбе с опасными веществами, но, с другой стороны, свидетельствует о печальной тенденции: на рынке наркотиков Эстония все чаще становится страной назначения или транзита», – заявляет он.
Задача правоохранительных органов как Эстонии, так и других стран заключается в выявлении, задержании и преданию суду таких преступников. «Только так мы сможем предупредить попадание этих веществ в оборот и их потребление, последствия которого могут оказаться непредсказуемыми для потребителя. К сожалению, непредсказуемое воздействие наркотических веществ также отражается в статистике, поскольку свою роль в смертности от передозировки играет все больше и больше запрещенных веществ. Мы вынуждены с сожалением признать, что статистика в 2023 году особенно печальна, потому что употребление наркотических веществ стало причиной более сотни смертей, что является наихудшим показателем за последние годы», – добавил Аас.
Актуальных данных о немедицинском потреблении лекарств среди взрослого населения у Института развития здоровья пока нет, новое исследование завершится в начале этого года. «Предыдущее исследование было проведено в 2018 году, когда употребление лекарств без назначения врача было следующим: 14 процентов респондентов в течение жизни употребляли лекарства в немедицинских целях. Женщины чуть чаще, чем мужчины: 16 процентов против 11 процентов. В общей сложности три процента делали это в течение последнего года и один процент в течение последнего месяца. Немедицинское употребление лекарств несколько чаще встречалось в самой старшей возрастной группе – 55-64 года», – делится данными Абель-Олло.
Потребность в помощи и лечении во многом зависит от употребляемого вещества и его количества, а также от продолжительности и интенсивности употребления. А эффективность лечения зависит от мотивации самого человека и от того, насколько крепкое социальное у него окружение.
Как спасти себя или близкого?
«Родители никогда не знали о моих играх со смертью, я дважды был в состоянии передозировки, переборщив с дозой MDMA. Я молчу о своем опыте ЛСД и грибов. Я чуть не сошел с ума, мне понадобился год, чтобы восстановить свою психику. Я слышал голоса, видел галлюцинации, от хороших воспоминаний ни осталось и следа», – рассказывает свою историю на сайте Narko.ee ранее употреблявший наркотики Ринат.
Именно на эту интернет-страницу следует зайти всем тем, у кого тема наркотиков вызывает вопросы или беспокойство. Специалисты по душевному здоровью оказывают поддержку как употребляющим наркотики людям, так и их близким, а также информируют о доступных вариантах помощи и направляют на услуги к специалистам. Поддержку можно получить, в том числе на русском языке, что еще важно – анонимно и бесплатно.
У передозировки наркотиками различные симптомы в зависимости от вещества. «Могу привести примеры признаков передозировки кокаином: учащенное сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, опасно высокое кровяное давление, опасно высокая температура тела, повышенная потливость, тошнота, спутанность сознания, сильная тревожность, психоз, судороги, инсульт, кома. Симптомы передозировки опиоидами следующие: мышечная слабость, головокружение, спутанность сознания, чрезмерная сонливость, потеря сознания, замедленное сердцебиение, очень низкое кровяное давление, опасно замедленное дыхание или отсутствие дыхания, синеватые губы или ногти», – продолжила Абель-Олло.
«Родители никогда не знали о моих играх со смертью, я дважды был в состоянии передозировки, переборщив с дозой MDMA. Я молчу о своем опыте ЛСД и грибов».
Бывший наркоман Ринат
Если вы подозреваете, что у близкого человека произошла передозировка, первое, что вам следует сделать, – вызвать скорую помощь. Помимо вызова скорой помощи, употребляющие опиоиды (фентанил, нитазены) и их близкие или знакомые должны всегда иметь при себе препарат налоксон, который способен обратить вспять передозировку.
«Налоксон – это лекарство, которое может спасти жизнь человека в случае передозировки опиоидов, таких как фентанил, героин или метадон. В Эстонии это лекарство могут взять себе домой люди, прошедшие консультацию», – сказала эксперт Института развития здоровья, подчеркнув, что консультирование и выдача препарата происходит через центры снижения вреда и центры лечения наркомании.
Справка
Наркозависимые могут получить поддержку круглосуточно:
- позвонив на короткий номер 1747 (или по номеру +372 641 4110, в том числе из-за границы),
- написав по адресу электронной почты 1747@narko.ee,
- написав в чат на портале Narko.ee.