Страшные цифры: Эстонию захватила волна смертей от передозировок

Актуальных данных о немедицинском потреблении лекарств среди взрослого населения у Института развития здоровья пока нет, новое исследование завершится в начале этого года. «Предыдущее исследование было проведено в 2018 году, когда употребление лекарств без назначения врача было следующим: 14 процентов респондентов в течение жизни употребляли лекарства в немедицинских целях. Женщины чуть чаще, чем мужчины: 16 процентов против 11 процентов. В общей сложности три процента делали это в течение последнего года и один процент в течение последнего месяца. Немедицинское употребление лекарств несколько чаще встречалось в самой старшей возрастной группе – 55-64 года», – делится данными Абель-Олло.

Потребность в помощи и лечении во многом зависит от употребляемого вещества и его количества, а также от продолжительности и интенсивности употребления. А эффективность лечения зависит от мотивации самого человека и от того, насколько крепкое социальное у него окружение.

Как спасти себя или близкого?

«Родители никогда не знали о моих играх со смертью, я дважды был в состоянии передозировки, переборщив с дозой MDMA. Я молчу о своем опыте ЛСД и грибов. Я чуть не сошел с ума, мне понадобился год, чтобы восстановить свою психику. Я слышал голоса, видел галлюцинации, от хороших воспоминаний ни осталось и следа», – рассказывает свою историю на сайте Narko.ee ранее употреблявший наркотики Ринат.