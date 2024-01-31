Турист в шоке: на выходе из туалета столкнулся с огромным слоном

Инцидент произошел в Ботсване в кемпинге Elephant Sands Lodge, сообщает Daily Star.

В Британии туристы в походе в лучшем случае рискуют столкнуться с коровой или лошадью, заглядывающей в палатку, поясняет издание.

Алистер Лайн отправился в далекую африканскую страну на сафари.

По словам местных жителей, в засушливый сезон слоны в поисках воды нередко подходят к жилищам людей.

Лайну случайно удалось заснять момент, как его попутчик открыл дверь туалета и столкнулся на выходе с огромным слоном.

Tourist gets huge shock as he comes face-to-face with elephant outside toilet https://t.co/CmGF3Y8hqR pic.twitter.com/ADQGyKdBV5 — Daily Star (@dailystar) January 30, 2024

Гигантское животное размахивало хоботом и смотрело на постояльца в упор. Турист, предполагая, что слон может быть опасен, в страхе решил вновь скрыться в уборной.

Судя по всему, слоны всем стадом пришли к Elephant Sands Lodge на водопой.

«В засушливый сезон слонов много, а воды мало. Поэтому дикие слоны разрушают инфраструктуру, чтобы получить доступ к воде любым доступным способом. Они очень хотят пить», - поясняет Лайн.

Отзывы о кемпинге Elephant Sands Lodge, оставленные постояльцами, говорят о том, что встреча со слоном в лагере - обычное явление.

«Лучше не ходить по территории кемпинга ночью, так как слоны, как и все дикие животные, могут вести себя непредсказуемо», - дает совет один из туристов, побывавших в Ботсване.