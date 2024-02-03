ПЕРСОНА ⟩ Яна Тоом: политик, балансирующий на грани

В 2010 Тоом стала вице-мэром по культуре и образованию и считает, что ей помог Эдгар Сависаар, который тоже умел смотреть на человека без предубеждений. В 2014 она впервые баллотировалась в Европейский парламент и собрала 25 251 голос. В 2019 Яна Тоом снова переизбралась с результатом лучше прежнего - 26 990 голосов. Сможет ли она на выборах в этом году снова попасть в Европарламент – мы скоро увидим, но, опираясь на результаты выборов в парламент в марте 2023 года, можно предположить, что поддержка Яны Тоом на выборах в Европарламент тоже снизится.

Аршином общим не измерить

Тоом называют еnfant terrible (несносный ребенок – прим. ред.) эстонской политики за то, что она позволяет себе больше других. В отличие от многих политиков, проходящих в парламент и самоуправления по спискам, у нее есть личный мандат от избирателей. В этом электоральном огороде Яны Тоом ее влияние долгие годы отлично росло конкурентам на зависть.

Однако, этот огород имени Яны Тоом начал чахнуть с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины. Тоом эту агрессию осудила, что оказалось не по вкусу многим ее сторонникам. Также она разочаровала часть своего электората тем, что помогает и украинским беженцам, и защищает бегущих от мобилизации россиян. Как показывают социологические опросы, русскоязычные люди в Эстонии сочувствуют россиянам из России даже меньше, чем украинским беженцам.