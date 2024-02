ПЕРСОНА ⟩ Яна Тоом: политик, балансирующий на грани

Какие-то стеклянные потолки я пробила…

Она начала работать репортером в «Молодежи Эстонии», потом ушла в газету «День за днем», а в 1999 стала ее главным редактором. С 2006 Тоом была главным редактором «Вестей недели», потом - главным редактором муниципальной «Столицы». «Да, я какие-то стеклянные потолки пробила, наверное, но мне очень везло. Я не могу сказать, что это моя заслуга», - сказала мне Яна Тоом несколько лет назад. – Я стала главным редактором газеты, когда мне было 32 года. Молодая девчонка с моей нынешней колокольни. Хотя было много немолодых лысеющих белых мужчин, которые считали, что это должны быть они, а не какая-то тут… У меня много претензий к тогдашнему владельцу "Дня за днем" Андресу Тыниссону, но он умел смотреть out of the box».