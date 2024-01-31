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Госконтроль: план производства возобновляемой энергии нереалистичен

rus.postimees.ee
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Ветроэнергетика.
Ветроэнергетика. Фото: Peeter Langovits

По оценке Госконтроля, в настоящее время довольно сомнительно, что Эстония достигнет к 2030 году поставленной цели - производить из возобновляемых источников по меньшей мере столько же электроэнергии, сколько ежегодно суммарно потребляется в нашей стране.

Хотя Министерство климата и Министерство регионального развития и сельского хозяйства в некоторой степени ускорили процесс создания ветропарков, эти меры не позволят значительно ускорить уже начавшиеся процедуры планирования и оценки воздействия на окружающую среду, которые окажут наибольшее влияние на достижение цели к 2030 году.

Необходимо, чтобы Министерство климата смогло найти и реализовать действенные меры, обеспечивающие быстрое рассмотрение планов строительства новых ветропарков и оценки воздействия на окружающую среду без чрезмерного административного бремени и с минимальным риском судебных разбирательств, заявил Госконтроль.

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