Госконтроль: план производства возобновляемой энергии нереалистичен

Хотя Министерство климата и Министерство регионального развития и сельского хозяйства в некоторой степени ускорили процесс создания ветропарков, эти меры не позволят значительно ускорить уже начавшиеся процедуры планирования и оценки воздействия на окружающую среду, которые окажут наибольшее влияние на достижение цели к 2030 году.