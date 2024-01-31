Видео ⟩ «Слава богу, таких, как вы, убивают»: неадекватный пассажир Elron напугал попутчиков

Длительная поездка на общественном транспорте часто означает скопление людей разных взглядов и уровней адекватности, что может привести к проблемам. Как вести себя в случае конфликтов в закрытом пространстве – вопрос серьезный.
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Ехавшая в поезде Марина (имя изменено, редакции известно) рассказала Rus.Postimees, с чем ей недавно пришлось столкнуться во время - казалось бы - обычной поездки на общественном транспорте.