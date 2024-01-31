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Видео ⟩ «Слава богу, таких, как вы, убивают»: неадекватный пассажир Elron напугал попутчиков

Каролийна Вертяева
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Поезд Elron. Фото носит иллюстративный характер.
Поезд Elron. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Marianne Loorents

Длительная поездка на общественном транспорте часто означает скопление людей разных взглядов и уровней адекватности, что может привести к проблемам. Как вести себя в случае конфликтов в закрытом пространстве – вопрос серьезный.

Ехавшая в поезде Марина (имя изменено, редакции известно) рассказала Rus.Postimees, с чем ей недавно пришлось столкнуться во время - казалось бы - обычной поездки на общественном транспорте.

«Недавно попала в неприятную ситуацию, когда вместе с другом ехала на электричке Elron из Таллинна в Тарту. Поведение одного из пассажиров было неадекватным. Он не был пьян, но вел себя крайне агрессивно: он пытался спровоцировать конфликт и даже ввязаться с нами в драку. Все началось с его вопросов "Вы что Гарри Поттеры? Зачем вы напялили очки?", после чего посыпались ругательства».

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