Запрет на парковку на улицах Ласнамяэ оправдал себя и станет постоянным

«Эти улицы действительно очень узкие, и раньше из-за стоящих там машин на них было невозможно нормально убирать снег. Это усугублялось тем, что автомобилям было практически невозможно разъехаться. Благодаря новой парковочной системе ситуация радикально улучшилась. Поэтому пилотный проект можно считать успешным», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Парковка на Ляэнемере-теэ запрещена по вторникам с 10.00 до 14.00, а на улице Лийкури - по четвергам с 10.00 до 13.00.

Водителям было предоставлено достаточно времени, чтобы адаптироваться к новой системе парковки. Поначалу сотрудники муниципальной полиции проводили разъяснительные работы. В частности, они не штрафовали владельцев автомобилей, которые с трудом заводились из-за сильных морозов.

К сожалению, некоторые автомобилисты не заметили новых правил парковки или предпочли их проигнорировать. В результате к концу января сотрудники муниципальной полиции выписали 119 предупреждений на Ляэнемере-теэ и 52 - на улице Лийкури.

Управа района призывает всех участников дорожного движения внимательно относится к новым правилам парковки и соблюдать ограничения. Изменение условий парковки на Лийкури и Ляэнемере-теэ является постоянным, и знаки, ограничивающие парковку, будут действовать в течение всего года. Районная управа также напоминает автовладельцам, что они обязаны убирать территорию вокруг своего автомобиля в радиусе 1 метра.