В Пыхья-Таллинне началось строительство самого большого в Эстонии деревянного здания

Согласно договору генерального подряда, подписанному в декабре прошлого года, строительные работы по заказу Riigi Kinnisvara AS проводит компания Nordecon.

Сегодня на строительной площадке началось рытье котлована. Loodusmaja состоит из трех отдельных зданий, соединенных между собой подземными переходами. Общая высота зданий будущего комплекса достигает более 20 метров. Крыша здания музея, имеющего в плане треугольную форму, имеет сильный наклон, и общий перепад высот этого здания составляет десять метров. Согласно проекту в комплексе зданий предусмотрен один подземный этаж.

«Первый этап в основном связан с земляными работами, а далее, весной, начнется сооружение фундамента и подземного этажа. Самый зрелищный период строительных работ, когда здания уже начнут подниматься в высоту, начнется во второй половине года и продолжится в следующем году», - сказал руководитель проекта Nordecon Рауно Рауск.

Учитывая расположение объекта в непосредственной близости к улице Каларанна, перемещение строительной техники может привести к кратковременному изменению порядка движения на повороте к улице Весиленнуки-теэ. Во время земляных работ на территории также будет много самосвалов, поэтому автомобилистов просят в целях безопасности соблюдать временные знаки.

«Мы просим местных жителей проявить терпение и понимание, поскольку каждый строительный процесс приносит определенные неудобства из-за повышенного шумового фона и пыли. Мы сделаем все возможное, чтобы провести земляные работы в соответствии со всеми требованиями», - пообещал Рауск.

Победившая на конкурсе проектов Loodusmaja работа. Фото: Kavakava

В Доме природы, строительство которого только что началось, будут размещаться Департамент окружающей среды, Агентство окружающей среды, Центр экологических инвестиций, Центр информационных технологий министерства и планирующийся Земельно-пространственный департамент. Однако крупнейшим пользователем здания является Эстонский музей природы.

Закрытая нетто-площадь Loodusmaja составит 24 660 м2. Это будет самое большое деревянное здание общественного пользования в Эстонии. В настоящее время самым большим деревянным зданием является недавно построенная Таллиннская государственная пельгулиннаская гимназия. На открытом архитектурном конкурсе на строительство Loodusmaja - Дома природы - победу одержали архитекторы Сийри Валлнер, Индрек Пейл, Кристель Нийсуке и Ко Ай из архитектурного бюро Kavakava. Планируется, что здание будет готово летом 2026 года.