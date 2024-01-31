Таллинн повысит зарплату молодежным работникам

Вице-мэр Андрей Канте пояснил, что если до сих пор молодежные работники вне зависимости от уровня образования и квалификации получали одинаковую зарплату, то теперь нижняя ставка оплаты труда будет зависеть от уровня образования.

«Прежний подход не был мотивирующим и не позволял нанимать и удерживать квалифицированных работников в молодежных центрах на более долгий срок, нежели год-два. В последние два года в молодежных центрах была высокая текучесть кадров. Чтобы предлагать качественную услугу необходимо беречь и ценить компетентных молодежных работников», - отметил Канте.

Начиная с 1 февраля 2024 года нижняя ставка оплаты труда для молодежных работников с высшим образованием в сфере молодежной работы, либо с 6-м или 7-м уровнем квалификации составит 1520 евро; с другим высшим образованием или квалификацией 5-го уровня нижняя ставка оплаты труда составит 1420 евро; нижняя ставка зарплаты для сотрудников со средним образованием составит 1320 евро. Нижняя ставка оплаты труда руководителя молодежного центра и учреждения по работе с молодежью составит 1730 евро.

В Таллинне действует десять молодежных центров, в которых работают 36 молодежных работников и восемь руководителей центров. У двадцати из них есть высшее образование в сфере молодежной работы или 6-й или 7-й уровень квалификации.

Целью работы молодежных центров и оказания услуги молодежной работы является создание условий для развития и самореализации для детей и молодежи от 7 до 26 лет, а также вовлекающей среды для проведения досуга. Также в центрах предлагают возможности для волонтерской деятельности, которая поддерживает активность молодежи и их участие в общественной жизни.

Среди прочего молодежные центры проводят детские и молодежные мероприятия, программы, проекты и лагеря. Посещение центров бесплатно для целевой группы.