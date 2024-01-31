КОНЕЦ ПЛЯЖНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ? ⟩ Жители популярного направления устали от туристов

Жители объединились, чтобы сократить количество туристов, прибывающих на Канарские острова, потому что, по их мнению, именно иностранные посетители виноваты в постоянном ухудшении состояния региона. Местные обвиняют туристов в экологическом ущербе, перенаселении, длинных пробках и крупных утечках сточных вод.