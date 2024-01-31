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КОНЕЦ ПЛЯЖНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ? ⟩ Жители популярного направления устали от туристов

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Местные жители популярного среди туристов места устали от гостей и обвиняют их в нанесении значительного ущерба региону.

Жители объединились, чтобы сократить количество туристов, прибывающих на Канарские острова, потому что, по их мнению, именно иностранные посетители виноваты в постоянном ухудшении состояния региона. Местные обвиняют туристов в экологическом ущербе, перенаселении, длинных пробках и крупных утечках сточных вод.

По словам жителей Канарских островов, отдыхающие испортили пляжи и живописные достопримечательности, так как растущее количество туристов вынудило застройщиков строить новые отели и жилые дома.

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