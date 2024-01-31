В первом потоке программы «Безопасный путь в школу» участвует 15 таллиннских школ, в окрестностях которых есть проблемы с безопасностью пешеходного и велосипедного движения, пересечением проезжей части, местами остановки автомобилей или мерами по ограничению интенсивности дорожного движения.
Таллинн повысит безопасность в окрестностях школ
По словам вице-мэра Владимира Света, повышение безопасности окрестностей школ и ведущих в школу путей, а также повышение доли активных способов передвижения учащихся входят в число основных приоритетов Таллинна.
«Мы хотим, чтобы путь детей и молодёжи в школу был безопасным, и чтобы они предпочитали передвигаться пешком или на велосипеде. Для системного подхода к этой теме мы организовали программу улучшения условий в окрестности школ. Её цель – значительно повысить безопасность движения вокруг школ, и, следовательно, содействовать использованию детьми активных способов передвижения по пути в школу», - отметил Свет.
«В рамках программы будут проанализированы окрестности выбранных школ и совместно со школьным руководством, родителями, местным сообществом и специалистами по дорожному движению будут разработаны меры для того, чтобы быстро и с помощью легко применимых средств - например, столбиков, дорожных знаков или контейнеров с растениями - уже в этом году сделать окрестности школ и путь детей в школу безопаснее.
Планируется, что такие решения будут действовать несколько лет и на основании их эффективности будут приняты решения о более крупных инвестициях и перестройке прилегающих к школе территорий», - пояснила руководитель сферы планирования общественного пространства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Лийна-Лийз Пиху.
В 2022 году Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства собирал у районных управ данные на разные темы, в том числе относительно проблемных окрестностей школ. В первый поток программы приглашены школы из этого списка с учетом баланса районов.
На данный момент для участия зарегистрировались 15 школ: Таллиннская 21 школа, Таллиннская мустамяэская гуманитарная гимназия, Таллиннская общая гимназия, Таллиннская гимназия Куристику, Таллиннская гимназия Кристийне, Таллиннская гимназия Ярвеотса, Таллиннская немецкая гимназия, Таллиннская музыкальная и балетная школа, Ласнамяэская русская гимназия, Таллиннская 53 средняя школа, Таллиннская основная школа Кивимяэ, Основная школа Ристику, Основная школа Нымме, Таллиннская основная школа Махтра, Школа Меривялья.
Временные оперативные меры на основании проекта организации дорожного движения будут осуществлены летом, новые решения будут протестированы осенью нового учебного года. Продолжительность временных пилотных проектов - около месяца, и они будут организованы с помощью легко размещаемых и убираемых элементов.
Быстрые решения с использованием более постоянных средств организации движения будут действовать в основном 1-2 года. В прошлом году был запущен пилотный проект в Мустамяэской гимназии, в результате которого в сотрудничестве с консультантами центра политических исследований Praxis и лаборатории мобильности Тартуского университета был разработан план изменений в окрестностях школы.
В мае этого года планируется осуществление этого решения в городском пространстве. Схема движения в окрестностях школы будет изменена таким образом, что будет ограничен доступ автомобилей в непосредственную близость школы, а у крупных улиц будут построены безопасные места остановки для тех, кто приезжает в школу на автомобиле.
В местах, где есть насущная необходимость в новой или улучшенной инфраструктуре, предусмотрено сооружение пешеходных дорожек, переходов или лежачих полицейских. В рамках первого проекта строительства инфраструктуры к августу этого года будет проложен тротуар на улице Эхте. Следующие объекты для проектирования будут выбраны во второй половине этого года.
На базе временных пилотных проектов и быстрых решений постепенно будут разработаны комплексные решения по изменению окрестностей школ, которые объединят как реконструкцию и строительство инфраструктуры, так и постоянные изменения организации дорожного движения. Комплексные решения будут применяться с 2025 года с учётом опыта и отзывов пользователей об эффективности первоначальных быстрых решений.
Цели программы основаны на цели стратегии развития Таллинна «Весь Таллинн в движении» и цели сферы мобильности, которая предусматривает повышение доли учащихся в возрасте 7-14 лет, самостоятельно добирающихся до школы, кружков и тренировок, до 90% к 2035 году.
Цель таллиннской стратегии развития велодвижения 2018-2027 состоит в том, чтобы доля передвижения на велосипеде достигла 11% от всех видов передвижения, в том числе 25% передвижения между домом и школой. Дополнительным эффектом программы станет повышение привлекательности и расширение возможностей активного использования общественного пространства в окрестностях школ, что будет способствовать достижению стратегических целей «Удобное городское пространство» и «Дом, который начинается с улицы».
На повышение безопасности окрестностей школ в бюджете Таллинна на этот год выделено 400 000 евро.