Таллинн повысит безопасность в окрестностях школ

По словам вице-мэра Владимира Света, повышение безопасности окрестностей школ и ведущих в школу путей, а также повышение доли активных способов передвижения учащихся входят в число основных приоритетов Таллинна.

«Мы хотим, чтобы путь детей и молодёжи в школу был безопасным, и чтобы они предпочитали передвигаться пешком или на велосипеде. Для системного подхода к этой теме мы организовали программу улучшения условий в окрестности школ. Её цель – значительно повысить безопасность движения вокруг школ, и, следовательно, содействовать использованию детьми активных способов передвижения по пути в школу», - отметил Свет.

«В рамках программы будут проанализированы окрестности выбранных школ и совместно со школьным руководством, родителями, местным сообществом и специалистами по дорожному движению будут разработаны меры для того, чтобы быстро и с помощью легко применимых средств - например, столбиков, дорожных знаков или контейнеров с растениями - уже в этом году сделать окрестности школ и путь детей в школу безопаснее.

Планируется, что такие решения будут действовать несколько лет и на основании их эффективности будут приняты решения о более крупных инвестициях и перестройке прилегающих к школе территорий», - пояснила руководитель сферы планирования общественного пространства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Лийна-Лийз Пиху.