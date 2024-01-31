Удар по кошельку: как новый налог на самом деле повлиял на цены в магазинах

Поскольку сами торговые сети не исключали, что начнут менять ценники еще в декабре, мы уже в конце ноября зафиксировали цены на различные продукты в трех интернет-магазинах: Barbora (Maxima), Rimi и Selver.

Три варианта

Равномерного роста цен на все товары не произошло: стоимость одних продуктов выросла (иногда даже больше, чем на два процента), а других – не изменилась, но есть и товары, цена которых снизилась. Хотя последние являются скорее приятным исключением, чем практикой.

Стоит отметить, что в попытке сохранить конкурентоспособность и избежать резкого роста средней продуктовой корзины все три магазина активно используют кампании постоянных низких цен на сотни конкретных товаров разных категорий, в некоторых случаях решили отказаться от изменения ценника или даже пошли на снижение цены.

Молочные реки

К подорожавшим продуктам можно отнести молочную продукцию. Конечно, в Rimi и Maxima по-прежнему есть дешевое молоко – за 0,56 и 0,57 евро соответственно. В Selver дешевого варианта молока никогда не было, но чтобы не сильно отставать от конкурентов, в рамках бессрочной кампании молоко Farmi можно купить за 0,59 евро. Но при выборе более дорогих вариантов молока во всех магазинах придется потратить на несколько центов больше. Например, в Maxima литровый пакет молока Tere вместо прежних 0,99 евро стоит 1,01 евро.