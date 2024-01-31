Удар по кошельку: как новый налог на самом деле повлиял на цены в магазинах

С 1 января 2024 года в Эстонии выросла ставка налога с оборота и теперь она составляет 22 процента. Rus.Postimees решил проверить, как сильно это изменение на самом деле повлияло на цены в продуктовых магазинах.
Поскольку сами торговые сети не исключали, что начнут менять ценники еще в декабре, мы уже в конце ноября зафиксировали цены на различные продукты в трех интернет-магазинах: Barbora (Maxima), Rimi и Selver.
Три варианта
Равномерного роста цен на все товары не произошло: стоимость одних продуктов выросла (иногда даже больше, чем на два процента), а других – не изменилась, но есть и товары, цена которых снизилась. Хотя последние являются скорее приятным исключением, чем практикой.
Стоит отметить, что в попытке сохранить конкурентоспособность и избежать резкого роста средней продуктовой корзины все три магазина активно используют кампании постоянных низких цен на сотни конкретных товаров разных категорий, в некоторых случаях решили отказаться от изменения ценника или даже пошли на снижение цены.
Молочные реки
К подорожавшим продуктам можно отнести молочную продукцию. Конечно, в Rimi и Maxima по-прежнему есть дешевое молоко – за 0,56 и 0,57 евро соответственно. В Selver дешевого варианта молока никогда не было, но чтобы не сильно отставать от конкурентов, в рамках бессрочной кампании молоко Farmi можно купить за 0,59 евро. Но при выборе более дорогих вариантов молока во всех магазинах придется потратить на несколько центов больше. Например, в Maxima литровый пакет молока Tere вместо прежних 0,99 евро стоит 1,01 евро.
Аналогичная ситуация и с кефиром. Цена на дешевый вариант в Rimi и Maxima не изменилась (0,74 евро), а Selver предлагает в рамках кампании кефир Tere за 0,79 евро. А вот на один из более дорогих экземпляров придется потратить аж на шесть процентов больше – литровый кефир Farmi в Maxima вместо прежних 0,99 уже стоит 1,05 евро.
Сметана подорожала на менее чем два процента. Правда, товары некоторых производителей даже стали дешевле: в Maxima цена 500-граммовой сметаны от Farmi снизилась на один цент до 0,98 евро, а 500-граммовой сметаны собственного производства Rimi – на целых 11 центов до 0,88 евро.
Различные варианты творога и йогуртов в большинстве случаев стали дороже на полтора-два процента. Безлактозные продукты (молоко и сливочное масло) не изменились в цене.
Даже без повышения дорого
Любителям майонеза тоже придется тратить больше минимум на полтора процента. Сыр в зависимости от вида подорожал на два-четыре цента или не изменился в цене, но есть и примеры более резкого роста цены. Например, в Maxima 500-граммовая упаковка сыра Estover теперь стоит 6,09 евро вместо прежних 5,89 евро.
Сливочное масло в Maxima стало дороже на три-пять центов, в Rimi – на шесть-десять центов, а в Selver цены не изменились. Но стоит отметить, что даже после повышения цен в Selver сливочное масло все равно дороже, чем у конкурентов: сливочное масло Saaremaa в Maxima сейчас стоит 2,63 евро, в Rimi – 2,65, а в Selver 2,89.
Среди растительных масел нет однозначных изменений. Свою прежнюю цену сохранил только литр подсолнечного масла Oleina: в магазине Maxima по-прежнему стоит 2,99 евро, а в Selver – 3,79. В ассортименте Rimi оно только появилось и стоит 3,09 евро. Остальные виды растительных масел преимущественно выросли в цене, в некоторых случаях разница составляет почти один евро. Так, 250 миллилитров оливкового масла Borges стали дороже в Maxima на 20 процентов (с 4,59 до 5,49 евро), а в Rimi на четыре процента (с 5,75 до 5,99 евро).
Витамины все еще доступны?
Цены на фрукты и овощи тоже поменялись не равномерно. В Maxima дешевле стали бананы (на два цента), лимоны (на десять центов), развесной картофель (на шесть центов), морковь (на один цент), китайская капуста (на 20 центов), брокколи (на 10 центов), красная паприка (на один цент).
Подорожали мандарины (на три цента), апельсины (на 20 центов), киви (на шесть центов), дыня (на 60 центов), груши (на 60 центов), грейпфрут (на 10 центов), гранат (на 50 центов), цветная капуста (на 70 центов), турецкие огурцы (на 20 центов), чеснок (на 50 центов), свежая капуста (на 40 центов).
Рекордный скачок цены произошел в случае с огурцами Luunja, килограмм которых за месяц подорожал почти на 60 процентов – с 3,79 до 5,99 евро. Не изменились в цене яблоки Golden, белокочанная капуста, лук, свекла, авокадо.
В Rimi стали дешевле лимоны (на один цент), яблоки Golden (на 14 центов), морковь (на два цента), развесной картофель (на два цента), лук (на один цент).
Подорожали яблоки Royal Gala (на шесть центов), зеленый виноград (на 40 центов), бананы (на шесть центов), мандарины (на 10 центов), хурма (на 60 центов), груши (на 10 центов), чеснок (на 70 центов), красная паприка (на 20 центов).
И в этой торговой сети огурцы Luunja сильно подорожали: цена выросла на 40 процентов с 4,59 до 6,49 евро. Не изменились в цене апельсины, белокочанная капуста и авокадо.
В Selver подешевели бананы и груши (на четыре и двадцать центов соответственно). Подорожали редис (на 50 центов), цветная капуста (на полтора евро), красная паприка (на 50 центов), помидоры (на 90 центов), развесной картофель (на четыре цента) и мытая морковь (на 26 центов).
Огурцов Luunja в ассортименте нет. Не изменились в цене яблоки Royal Gala, киви, гранат, зеленый виноград, грейпфрут, авокадо, белокочанная капуста и лук.
Разный подход
Цены на яйца собственных торговых марок магазинов не изменились, а в случае с Rimi цена даже уменьшилась (с 1,59 до 1,57 евро). Цены на более дорогие яйца или не изменились вовсе, или выросли на четыре-шесть центов.
В Maxima смесь свиного и говяжьего фарша Maks&Moorits (далее – M&M) подорожала на шесть центов, а бройлер Tallegg – на семь центов. В Rimi куриная грудка и куриные ножки собственной торговой марки подорожали на три-четыре цента, а за куриную грудку Tallegg и говяжий фарш M&M придется заплатить на десять центов больше. В Selver смесь фарша M&M, куриное филе и куриные ножки Tallegg не изменились в цене.
Хлеб разных видов подорожал в среднем на два-три цента, но есть и те, которые стали дешевле, например, хлеб Leibur в Rimi (0,85 до 0,75 евро) и хлеб Eesti Pagar в Selver (с 1,29 до 0,95 евро).
Цена килограмма гречневой крупы Baltix в Maxima выросла на пять центов (до 3,10 евро), в Rimi – на десять центов (до 3,49 евро) и в Selver не изменилась (2,99 евро). Стоимость сахара не изменилась, а сахар Rimi Basic даже стал дешевле на пять центов (теперь 1,09 евро).
Цена на кофе преимущественно не изменилась или выросла на шесть-десять центов. Выделилась только в Rimi 500-граммовая упаковка кофе Paulig, которая стала дороже на 20 центов (6,19 евро). В Maxima этот же кофе подорожал на десять центов (6,09 евро), а в Selver цена не изменилась (5,99 евро).
Нет однозначных изменений и в случае чая. Например, фруктовый чай Loyd в Maxima подорожал на 40 центов (теперь 2,19 евро), в Rimi на 50 центов (теперь 2,49), а в Selver не изменился в цене (2,19 евро).
Стоимость конфет и плиток шоколада преимущественно выросла минимум на пять центов или не изменилась вовсе. То, что торговые сети в отношении одного и того же продукта могут выбрать совершенно разные подходы, доказывает и 300-граммовая плитка шоколада Anneke: в Maxima не стали менять цену (4,89 евро), в Rimi повысили (с 4,99 до 5,19 евро), а в Selver снизили (с 4,99 до 3,79 евро).
При анализе изменения цен бросается в глаза, что торговые сети пытаются сохранить баланс: не потерять прибыль, но и не упустить клиентов. Именно поэтому цены на некоторые товары не изменили или даже снизили, поскольку от этого зависит, пойдут ли покупатели в магазины их сети или предпочтут конкурентов.