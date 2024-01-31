Таллинн намерен освободить родителей от платы за место в детсаду в период забастовки

На прошлой неделе, 22 января, началась общегосударственная бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ. В течение трех дней, с 24 по 26 января, в детских дошкольных учреждениях прошла забастовка солидарности, в которой приняли участие большинство Таллиннских муниципальных детских садов.

«Согласно действующему постановлению горсобрания, родителям пришлось бы оплатить место в детском саду в полном объеме, за исключением случаев, когда родитель освобожден от внесения родительской доли. Поскольку в период забастовки солидарности участвовавшие в ней детские сады не могли предложить услугу на основании обычных стандартов, мы хотим освободить родителей от необходимости оплаты места в детском саду за эти дни», - пояснил вице-мэр Андрей Канте.

«Освобождение от платы за место в детском саду за те дни, в которые проходила забастовка солидарности, затронет 11 000 детей, дополнительные расходы в городском бюджете составят 85 000 евро», - добавил он.

Таллиннские детские дошкольные муниципальные учреждения посещает более 20 300 детей, от внесения родительской доли на данный момент освобождены 6300 человек (включая освобождение в связи с уровнем дохода; освобождение от оплаты места для второго и последующих детей из одной семьи, посещающих детский сад).

Стоимость места в детском саду на одного ребенка составляет в этом году 100,04 евро в месяц (в детских садах с бассейном - 109,88 евро в месяц), для жителей Таллинна стоимость места в детском саду составляет по-прежнему 71,25 евро, а в детском саду с бассейном - 78,26 евро в месяц. Согласно постановлению, от платы за место в детском саду за три дня освобождаются родители детей, посещающих участвовавшие в забастовке солидарности Таллиннские муниципальные детские сады.

Проект постановления сначала должно одобрить Таллиннское горсобрание. В связи с изменениями счета за январь могут прийти чуть позже.