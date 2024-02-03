«Набубна» ⟩ Тайна каменной таблички: что означает эта надпись на стене дома в центре столицы?

«Что эта НАБУБНА может означать - дело темное: даже знаменитые таллиннские краеведы теряются в догадках. А потом честно признаются, что не знают, - продолжал Кац и обращался к своим читателям. - Так что, если кто-то сможет помочь в непростом деле расшифровки - пишите!».

К сожалению, точного и конкретного ответа автор призыва не дождался, но на различных форумах периодически появлялись версии – одна нелепее и неправдоподобнее другой. Например, в 2008 году, когда еще были живы «живые журналы».

Цитируем с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации: «Когда-то давно слышала об этом, - пишет участница обсуждения. - Сейчас вспоминается только то, что это повесил парень для девушки. То ли они должны были встретиться на такой улице, то ли встретились... не помню, и зачем им это надо было тоже».

«Это место встречи шпионов, чтобы оне не заблудились и не пропустили встречу. Шутка это, конечно», - в этой шутке, пожалуй, нет ни доли правды.

В 2009-м, на популярном в то время форуме Винского дискуссия продолжилась, была опубликована даже дезинформация: «Таллиннские могут не бегать смотреть, ее сняли два года назад». Табличка и тогда была живее всех живых, но запомните на всякий случай эту реплику, любознательные читатели! Пригодится, вот увидите!

… и немного любви