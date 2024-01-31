Старейшина района Нымме Кармо Кури (Социал-демократическая партия) считает, что факт того, что некоторые члены Рийгикогу не были приглашены на прием по случаю годовщины ЭР, не является плевком в лицо народа со стороны президента.
МНЕНИЕ ⟩ Если Рийгикогу является не двигателем Эстонии, а ее тормозом, не стоит ожидать приглашения на день рождения Республики!
В последние недели общество обеспокоено темой приема по случаю годовщины Эстонской Республики. Президентский прием - важное событие. Представители иностранных посольств, а также политическая и культурная элита Эстонии встречаются, чтобы отметить праздник нашей страны и народа - провозглашение Эстонской Республики в 1918 году.
О том, что не все жители Эстонии могут присутствовать на приеме, известно с 1993 года, когда в новой независимой Эстонии состоялся первый подобный прием. Большинство следит за проведением торжества по телевизору или радио. Однако в этом году решение о приглашениях вызвало лавину негодования среди некоторых членов Рийгикогу, которые также не были приглашены. Свое недоумение по этому поводу выразил и спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.
Однако, вспоминая прошлый год в Рийгикогу, можно понять даже то, если бы президент не пригласил ни одного члена парламента. Вместо них могли бы пригласить больше учителей детских садов, школ и преподавателей университетов. Но это лишь мои размышления. Я уверен, что это не злонамеренное поведение президента и его канцелярии. Такие решения - привилегия и обязанность организатора праздника.
Цирк в Рийгикогу
Безусловно, как в оппозиции, так и в коалиции есть немало депутатов, о чьем избрании в Рийгикогу в марте прошлого года народ уже успел пожалеть. Хотя некоторые из них уже успели покинуть свой пост. Обещали ведь отмену налогового горба, да и о новых налогах в программах большинства партий не было ни слова. Однако на деле предлагают ввести новые обременительные налоги, а сформулированная Банком Эстонии проблема игнорируется. С такой налоговой базой невозможно поддерживать нынешний уровень услуг в Эстонии, не говоря уже о том, чтобы догнать скандинавские страны.
На фоне всего этого меня лично очень интересует, вели бы себя так же конкретные политики, если бы президент республики был выбран народом Эстонии напрямую, а не депутатами?
Вероятно, под влиянием обиды некоторые из приглашенных политиков решили отказаться от приглашения. Одна из фракций Рийгикогу объявила, что бойкотирует прием. Лидер соответствующей партии и сам указал на то, что поведение некоторых может обличить неотесанность. Это действительно так. Премьер-министр также сообщила, что не будет присутствовать на приеме. Своим публичным отказом фракция EKRE и премьер-министр демонстрируют не оппозицию действующему президенту, а безразличие к Эстонской Республике.
То, что президент не пригласил некоторых членов Рийгикогу - не плевок в лицо народу. Такая интерпретация ситуации скорее попытка скрыть личную обиду. Если Рийгикогу - тормоз жизни Эстонии, а не ее двигатель, то не стоит ожидать приглашения на день рождения Республики! Обструкционизм и вотумы доверия - не единственные инструменты.
Политическое позерство
Существует множество различных и приемлемых причин, по которым приглашенные могут не пойти на прием. Однако подобное публичное позерство и занимание политических позиций не воспринимается обществом на ура. У нас в недавней истории страны есть известный политик, который постоянно отказывался посещать приемы - иногда красноречиво сообщая об этом, а порой - молча. Детсадовские игры в стиле «я не приду в вашу песочницу» не подходит институтам Эстонской Республики и их представителям. Это выпад против Эстонской Республики, а не против личности президента.
На фоне всего этого меня лично очень интересует, вели бы себя так же конкретные политики, если бы президент республики был выбран народом Эстонии напрямую, а не депутатами? Сами того не осознавая, приглашенные политики, отказывающиеся от посещения приема, ведут себя бессовестно. Являясь частью институционального лица республики, такое поведение недостойно ни их самих, ни эстонского народа.
Люди, опрошенные в передаче «Aktuaalne Kaamera. Nädal» на улицах Вильянди, Пярну и Курессааре, очень жизненно резюмировали всю эту тему: президент организует вечеринку, и он решает, кто получит приглашение!