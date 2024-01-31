МНЕНИЕ ⟩ Если Рийгикогу является не двигателем Эстонии, а ее тормозом, не стоит ожидать приглашения на день рождения Республики!

На фоне всего этого меня лично очень интересует, вели бы себя так же конкретные политики, если бы президент республики был выбран народом Эстонии напрямую, а не депутатами?

Вероятно, под влиянием обиды некоторые из приглашенных политиков решили отказаться от приглашения. Одна из фракций Рийгикогу объявила, что бойкотирует прием. Лидер соответствующей партии и сам указал на то, что поведение некоторых может обличить неотесанность. Это действительно так. Премьер-министр также сообщила, что не будет присутствовать на приеме. Своим публичным отказом фракция EKRE и премьер-министр демонстрируют не оппозицию действующему президенту, а безразличие к Эстонской Республике.

То, что президент не пригласил некоторых членов Рийгикогу - не плевок в лицо народу. Такая интерпретация ситуации скорее попытка скрыть личную обиду. Если Рийгикогу - тормоз жизни Эстонии, а не ее двигатель, то не стоит ожидать приглашения на день рождения Республики! Обструкционизм и вотумы доверия - не единственные инструменты.

Политическое позерство

Существует множество различных и приемлемых причин, по которым приглашенные могут не пойти на прием. Однако подобное публичное позерство и занимание политических позиций не воспринимается обществом на ура. У нас в недавней истории страны есть известный политик, который постоянно отказывался посещать приемы - иногда красноречиво сообщая об этом, а порой - молча. Детсадовские игры в стиле «я не приду в вашу песочницу» не подходит институтам Эстонской Республики и их представителям. Это выпад против Эстонской Республики, а не против личности президента.

На фоне всего этого меня лично очень интересует, вели бы себя так же конкретные политики, если бы президент республики был выбран народом Эстонии напрямую, а не депутатами? Сами того не осознавая, приглашенные политики, отказывающиеся от посещения приема, ведут себя бессовестно. Являясь частью институционального лица республики, такое поведение недостойно ни их самих, ни эстонского народа.

Люди, опрошенные в передаче «Aktuaalne Kaamera. Nädal» на улицах Вильянди, Пярну и Курессааре, очень жизненно резюмировали всю эту тему: президент организует вечеринку, и он решает, кто получит приглашение!