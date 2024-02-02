Не медом единым: что есть и пить во время простуд и ОРВИ

Фармацевт советует включить в питание корень имбиря. Добавлять его можно в чай, можно в суп, а можно и просто в воду, но только если у вас при этом нет высокой температуры. «Кусочек имбиря можно даже просто пожевать, но небольшой – диаметром в один сантиметр», – говорит Алена Лахк-Бородина и предупреждает, что при беременности имбирь можно употреблять лишь проконсультировавшись с врачом. В период менструации и при нарушениях свертываемости крови имбирь и вовсе стоит исключить, ведь он усиливает любое кровотечение.

Если у вас простуда или ОРВИ, но вы переносите болезнь без повышенной температуры, в рацион стоит добавить антиоксиданты: брокколи, болгарский перец, киви, любые ягоды, цитрусовые, спаржу, зелень. «Масло чайного дерева обладает легким антибактериальным эффектом и противовирусным действием. Поэтому можно нанести капельку масла на одежду на зону воротника, или же под нос», – дает совет фармацевт.

Если поднялась температура

Картина меняется, если у больного поднимается температура. Тут действует простой совет – есть стоит, лишь если у вас возникло чувство голода. «Не кормите детей через силу!» – обращается фармацевт к родителям. А вот за питьевым режимом важно следить: чем выше температура тела, тем больше воды должен выпивать больной.