Правильное питание во время сезонных заболеваний может не только служить профилактикой, но и значительно облегчить состояние больного, а также ускорить его выздоровление.
Не медом единым: что есть и пить во время простуд и ОРВИ
Что можно при первых симптомах болезни, а от чего стоит воздержаться, рассказала фармацевт и нутрициолог Алена Лахк-Бородина. При первых признаках простуды – общей слабости, першении в горле, заложенности носа и кашле, специалист советует прежде всего следить за питьевым режимом.
«Почувствовали, что заболеваете – пейте на 150-200 миллилитров воды больше, чем обычно, и совершенно исключите алкоголь, – говорит фармацевт. – А также сократите количество употребляемого кофеина – не более двух чашек кофе или чая в день».
Дело в том, что напитки с кофеином дополнительно обезвоживают организм, а алкоголь обладает не только свойствами диуретика, но и подавляет функцию иммунной системы. К тому же алкоголь плохо влияет на качество сна, который так важен для восстановления организма в период болезни. Если же вы принимаете лекарства, употребление алкоголя может усиливать или ослаблять их действие.
Во время простуды специалист советует начинать день вовсе не с чашки кофе, а со стакана овощного или фруктового смузи. Перед сном очень кстати будет одна-две чайные ложки меда, если, конечно, у вас нет таких противопоказаний как сахарный диабет, инсулинорезистентность и аллергия.
В один из приемов пищи Алена Лахк-Бородина советует заменить животный белок растительным. «Животный белок во время болезни необходим, важно питать организм и получать все аминокислоты. Нужно просто сократить его количество и отдать предпочтение постным сортам мяса и рыбы», – говорит специалист.
Фармацевт советует включить в питание корень имбиря. Добавлять его можно в чай, можно в суп, а можно и просто в воду, но только если у вас при этом нет высокой температуры. «Кусочек имбиря можно даже просто пожевать, но небольшой – диаметром в один сантиметр», – говорит Алена Лахк-Бородина и предупреждает, что при беременности имбирь можно употреблять лишь проконсультировавшись с врачом. В период менструации и при нарушениях свертываемости крови имбирь и вовсе стоит исключить, ведь он усиливает любое кровотечение.
Если у вас простуда или ОРВИ, но вы переносите болезнь без повышенной температуры, в рацион стоит добавить антиоксиданты: брокколи, болгарский перец, киви, любые ягоды, цитрусовые, спаржу, зелень. «Масло чайного дерева обладает легким антибактериальным эффектом и противовирусным действием. Поэтому можно нанести капельку масла на одежду на зону воротника, или же под нос», – дает совет фармацевт.
Если поднялась температура
Картина меняется, если у больного поднимается температура. Тут действует простой совет – есть стоит, лишь если у вас возникло чувство голода. «Не кормите детей через силу!» – обращается фармацевт к родителям. А вот за питьевым режимом важно следить: чем выше температура тела, тем больше воды должен выпивать больной.
«Пить воду при температуре – обязательное правило, даже если пить не хочется, – говорит фармацевт. – Чем выше температура, тем больше воды. В среднем на два стакана воды больше вашей дневной нормы». Увлажненные слизистые облегчают дыхание, поэтому также важно поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении и чаще его проветривать.
Запомните продукты, которые при повышенной температуре не пойдут на пользу организму: острые и согревающие специи, включая имбирь, животный белок, пшено, красная чечевица и красная фасоль, термически обработанные свекла, морковь, батат, тыква, кокосовое масло, баклажаны, красный перец и продукты с глютеном. Отдавать предпочтение в это время стоит зеленым и белым овощам и фруктам, а также зелени. В легкие салаты полезно добавлять растительные масла. Больному с повышенной температурой пойдут на пользу любые ягоды и напитки из них – зимой берем замороженные.
«Больному можно включить в меню растительный белок зеленого или белого цвета: нут, киноа, белая фасоль, полба. А также растительные жиры: орехи, авокадо. Но это только, если у вас нет насморка, иначе эти продукты лишь усугубят его течение, – говорит фармацевт. – Из круп посоветую коричневый рис и перловку. Такой веганский рацион рекомендован на три-пять дней. Из животного белка по показаниям допустимы яйца, белая рыба и кальмары, бульоны из индейки или курицы».
Что нельзя есть при простуде и ОРВИ?
Исключить из рациона нужно продукты, изобилующие сахаром. Это не только кондитерские изделия, сам сахар в чистом виде – пирожные, конфеты или выпечка, но и, например, виноград. Сахар влияет на способность организма бороться с бактериями и вирусами, пуская процесс выздоровления на самотек.
«Если есть заложенность носа и кашель – исключаем кешью, семена льна, овсянку и молочные продукты», – говорит Алена Лахк-Бородина. Фармацевт рассказывает об ошибках, которые люди допускают при лечении ОРВИ. Например, начинают злоупотреблять приемом витаминов и различных пищевых добавок. «В большинстве случаев организм получает достаточно питательных веществ из обычного рациона. Избыток витаминов может, напротив, быть вредным», – говорит специалист.
Еще одна опасная ошибка – игнорирование отдыха и снижения активности во время болезни: покой и постельный режим – не прихоть врача, они помогают организму бороться с инфекцией.
Фармацевт Алена Лахк-Бородина также прокомментировала народные советы, которые всем нам с детства знакомы от мам и бабушек. Куриный бульон, лук, чеснок, лимон, кипяченое молоко с маслом или медом – многие уверены, что эти продукты – ну просто панацея при вирусных заболеваниях.
«Из этого списка я бы отдала предпочтение только куриному бульону, – говорит фармацевт. – Остальное, скорее, подойдет для профилактики, а при повышенной температуре такие продукты и вовсе нежелательны, ведь из рациона больного надо исключить острые и согревающие специи, включая имбирь, чеснок, лук, а также молочные продукты».
После болезни
Переход к обычному питанию после болезни должен быть постепенным. По мере улучшения состояния здоровья не спеша вводите разнообразные продукты, избегайте тяжелой, жирной, а также жареной пищи.
«Обратите внимание на свои ощущения при вводе новых продуктов. Если какой-то продукт вызывает дискомфорт, отложите его до полного восстановления», – советует специалист. Введение нежирных белков, таких как курица, рыба, творог или яйца, помогут восстановлению мышц и обеспечат организм необходимыми аминокислотами. Если вы были ограничены в потреблении молочных продуктов, начните с небольших порций йогурта или творога – эти продукты поддержат пищеварение пробиотиками. Постепенно вводите разнообразные овощи и фрукты, чтобы обеспечить организм витаминами и минералами.
Как предотвратить простуду
Зимой и ранней весной, когда возможны смены температур и царствуют различные вирусы, поддержка иммунитета особенно важна. Некоторые пищевые добавки могут помочь укрепить иммунную систему и предотвратить болезнь.
Витамин C известен своими антиоксидантными свойствами и способностью поддерживать здоровье иммунной системы. Его можно получить из свежих фруктов, овощей или в виде дополнительных препаратов.
Витамин D важен для нормального функционирования иммунной системы. В зимний период, когда солнечных дней меньше, дополнительное употребление витамина D будет кстати.
Цинк участвует в борьбе с инфекциями и поддерживает работу иммунной системы. Полезен для профилактики простуд и гриппа.
Пробиотики способствуют здоровью кишечника, где находится большая часть иммунной системы. Обратите внимание на продукты, богатые пробиотиками, или на дополнительные пищевые добавки.
Эхинацея – растение, которое традиционно используется для поддержки иммунитета. Ее экстракты доступны в виде добавок.
Женьшень – известный адаптоген, может помочь организму адаптироваться к стрессу.
Спирулина богата витаминами, минералами и антиоксидантами, что поможет поддерживать иммунную систему во время сезонных заболеваний.
Важно помнить, что лучше всего получать питательные вещества из разнообразной и сбалансированной диеты. Перед началом приема пищевых добавок, особенно если у вас есть медицинские показания или вы принимаете другие препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом или аптекарем.