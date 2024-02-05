На улице то гололед, то слякоть: передвигаться по скользким улицам нынче может быть довольно опасно. Rus.Postimees поинтересовался у прохожих, довольны ли они тем, как организована очистка улиц от льда и снега – не только в Таллинне, но и других городах.
Опрос недели ⟩ «Вчера привезли домой на коляске». Жители столицы о качестве уборки льда и снега
Екатерина, студентка
Я вообще-то не отсюда – частично из Санкт-Петербурга, частично из Финляндии.
В Таллинне, пока дошла от порта до автовокзала, вроде все нормально, хорошо почищено.
Чистят ли улицы в Финляндии лучше? Сегодня мне так не показалось.
Харри, сотрудник курьерской компании
Днем на улицах еще более-менее, но утром очень скользко. Городским властям я не жаловался и не собираюсь. Нет смысла.
Виктория, сотрудница салона красоты
Я больше возмущена, чем довольна. Если много снега, то быстро его убирают в очень редких случаях. Знаю об этом, поскольку сама водитель.
Насчет тротуаров – мне очень жалко пожилых людей. Сами ногами ходить не могут, приходится ехать по льду на… Передвигаться на «пятой точке», так сказать.
Мне кажется, улицы плохо чистят потому, что мало работников. Людей не хватает – все оттуда уходят, зарплаты маленькие.
Лично я, будь у меня власть и средства, тут же бы отправила бригаду на уборку. Сначала тротуары, чтобы помочь пожилым, затем дороги. В идеале надо чистить и то, и другое одновременно.
Нина, пенсионерка
Я скажу, что в целом дороги чистят, но между домами почищено очень плохо. Тяжело ходить, особенно сейчас, когда гололед.
У нас тут сосед сломал ногу. Сделали операцию на днях. Вчера привезли домой на коляске. Штырь поставили. Говорит, много народу лежит в больнице с переломанными ногами.
В чем проблема? Ну уж я не знаю. Говорят «работы нет, работы нет». Но дворники-то нужны.
У нас, например, на площадке безработные живут. На такую работу они выходить не хотят, тяжело, говорят.
Но я не жалуюсь. Мы, пенсионеры, когда выпадет много снега или его не убирают, или вот как сейчас, когда гололед, обычно сидим дома.
Игорь, пенсионер
Хорошо ли в Таллинне чистят улицы от льда и снега? Вообще-то не хорошо. Ходить опасно. Очень. Особенно старикам.
Как выходим из положения? Скользим потихоньку.
Ханна, в декретном отпуске
Очень хорошо в Таллинне чистят улицы, я довольна. Каждое утро, уже где-то в пять часов, уже все чистенько. И во дворе у нас хорошо чистят, я не жалуюсь. Молодцы.
Марина, пенсионерка
Хотелось бы, чтобы чистили лучше, потому что во дворах у нас еще очень скользко. Центральные дороги чистят, зато во дворах творится ужас.
Пробовали жаловаться в товарищество – бесполезно. А председательшу никак не переизбрать. Она сама говорит: «Везде жалуйтесь, я место не освобожу».
Мы бы и сами почистили двор старинными методами. Соль, песок, есть даже лом. Но мы не должны ее работу выполнять, за которую она получает деньги, так ведь?
Александр, пенсионер
Я вообще-то не знаю, должны ли это чистить товарищества или город. Но в целом мне нравится, неплохо чистят.
Антонина, психолог
Чистят неплохо, но все равно с утра очень-очень скользко.
Я сама из Нарвы. Там холоднее и льда побольше. Поэтому, наверное, и чистят там не так хорошо, как хотелось бы.
В чем проблема? Возможно, дорожные службы должны чуть пораньше выходить на работу. Потому что в пять утра ты едешь на автобусе, а до автобуса не дойти – очень скользко. Правда, очень скользко!