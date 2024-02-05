Опрос недели ⟩ «Вчера привезли домой на коляске». Жители столицы о качестве уборки льда и снега

Екатерина, студентка

Екатерина. Фото: Eero Vabamägi

Я вообще-то не отсюда – частично из Санкт-Петербурга, частично из Финляндии.

В Таллинне, пока дошла от порта до автовокзала, вроде все нормально, хорошо почищено.

Чистят ли улицы в Финляндии лучше? Сегодня мне так не показалось.

Харри, сотрудник курьерской компании

Харри. Фото: Eero Vabamägi

Днем на улицах еще более-менее, но утром очень скользко. Городским властям я не жаловался и не собираюсь. Нет смысла.

Виктория, сотрудница салона красоты

Виктория. Фото: Eero Vabamägi

Я больше возмущена, чем довольна. Если много снега, то быстро его убирают в очень редких случаях. Знаю об этом, поскольку сама водитель.

Насчет тротуаров – мне очень жалко пожилых людей. Сами ногами ходить не могут, приходится ехать по льду на… Передвигаться на «пятой точке», так сказать.

Мне кажется, улицы плохо чистят потому, что мало работников. Людей не хватает – все оттуда уходят, зарплаты маленькие.

Лично я, будь у меня власть и средства, тут же бы отправила бригаду на уборку. Сначала тротуары, чтобы помочь пожилым, затем дороги. В идеале надо чистить и то, и другое одновременно.

Нина, пенсионерка

Нина. Фото: Eero Vabamägi

Я скажу, что в целом дороги чистят, но между домами почищено очень плохо. Тяжело ходить, особенно сейчас, когда гололед.