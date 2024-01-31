Министры обороны ЕС достигли соглашения о поставке в Украину миллиона снарядов

«Сегодня мы можем передать хорошие новости - мы выполняем обещание поставить Украине миллион снарядов. Хотя все они не поступят в Украину к марту, у нас есть уверенность и знание, что это произойдет, и страны сделали свои вклады в достижение этой цели. Согласно соглашению, уже доставлено или будет доставлено в марте в Украину более полумиллиона снарядов, а к концу года еще более 600 000 снарядов, или в общей сложности более 1,1 миллиона», - сказал министр обороны Ханно Певкур.