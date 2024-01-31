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Министры обороны ЕС достигли соглашения о поставке в Украину миллиона снарядов

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Артиллерийские снаряды на хранении во Франции.
Артиллерийские снаряды на хранении во Франции. Фото: LIONEL BONAVENTURE

На неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе было достигнуто соглашение о выполнении обещания поставить Украине миллион снарядов в этом году.

«Сегодня мы можем передать хорошие новости - мы выполняем обещание поставить Украине миллион снарядов. Хотя все они не поступят в Украину к марту, у нас есть уверенность и знание, что это произойдет, и страны сделали свои вклады в достижение этой цели. Согласно соглашению, уже доставлено или будет доставлено в марте в Украину более полумиллиона снарядов, а к концу года еще более 600 000 снарядов, или в общей сложности более 1,1 миллиона», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«Кроме того, приятно отметить, что европейская оборонная промышленность смогла значительно увеличить производственные мощности - хотя и есть большой потенциал для развития помимо производства боеприпасов и в других областях, но на основе текущих цен и сроков поставок боеприпасов видно, что производить можно, если деньги будут на столе. К концу года производственные мощности стран Европы по производству снарядов должны вырасти до примерно 1,5 миллиона снарядов в год», - добавил министр обороны.

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