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Эстонская экономика стоит на коленях, министр рассматривает отказ от всех новых налогов

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало.
Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. Фото: Sander Ilvest

Теперь официально: экономика Эстонии переживает спад третий год подряд. Аналитики возлагают большую часть вины на правительство, надеяться на чудесное спасение не приходится.

Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало в среду представили свежие данные об экономике Эстонии и предложили варианты действий. Оказывается, одним из вариантов, который обсуждается, является отмена всех новых налогов.

Раудсепп официально заявил, что Эстония находится в состоянии экономического спада уже восемь кварталов или два года подряд и нет никаких признаков того, что ситуация улучшится. В среду Департамент статистики в своей предварительной оценке подтвердил, что экономика Эстонии в четвертом квартале прошлого года снизилась на три процента.

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