Эстонская экономика стоит на коленях, министр рассматривает отказ от всех новых налогов

Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало в среду представили свежие данные об экономике Эстонии и предложили варианты действий. Оказывается, одним из вариантов, который обсуждается, является отмена всех новых налогов.

Раудсепп официально заявил, что Эстония находится в состоянии экономического спада уже восемь кварталов или два года подряд и нет никаких признаков того, что ситуация улучшится. В среду Департамент статистики в своей предварительной оценке подтвердил, что экономика Эстонии в четвертом квартале прошлого года снизилась на три процента.