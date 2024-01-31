Теперь официально: экономика Эстонии переживает спад третий год подряд. Аналитики возлагают большую часть вины на правительство, надеяться на чудесное спасение не приходится.
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Эстонская экономика стоит на коленях, министр рассматривает отказ от всех новых налогов
Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп и министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало в среду представили свежие данные об экономике Эстонии и предложили варианты действий. Оказывается, одним из вариантов, который обсуждается, является отмена всех новых налогов.