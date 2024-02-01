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«Даже чаевые отобрали»: Bolt Food заблокировал курьера, который нашел хитрый способ получать больше заказов

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Курьер Bolt Food.
Курьер Bolt Food. Фото: Tairo Lutter

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees Тимур до недавнего времени работал курьером Bolt Food. Он рассказал, что обнаружил дефект в программном обеспечении курьерского приложения, что позволило ему получать непропорционально большое количество заказов и, следовательно, зарабатывать больше денег. Но радовался он недолго.

Не прошло и недели, как он узнал, что его аккаунт был заблокирован, а зарплата за неделю заморожена.

«Я работал курьером, имел карьерные успехи, нареканий в мой адрес не было. Пару недель назад я нашел такой баг (жаргонное слово в программировании, обычно обозначающее ошибку в программе - прим. ред.) в системе, который дает курьерам возможность зарабатывать больше, не используя какие-то сторонние программы. Я все делал сам, на своих двоих, - утверждает Тимур. - Я не понимаю, как они не могут отследить и понять, что не было использовано никаких сторонних программ».

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