«Даже чаевые отобрали»: Bolt Food заблокировал курьера, который нашел хитрый способ получать больше заказов

Не прошло и недели, как он узнал, что его аккаунт был заблокирован, а зарплата за неделю заморожена.

«Я работал курьером, имел карьерные успехи, нареканий в мой адрес не было. Пару недель назад я нашел такой баг (жаргонное слово в программировании, обычно обозначающее ошибку в программе - прим. ред.) в системе, который дает курьерам возможность зарабатывать больше, не используя какие-то сторонние программы. Я все делал сам, на своих двоих, - утверждает Тимур. - Я не понимаю, как они не могут отследить и понять, что не было использовано никаких сторонних программ».