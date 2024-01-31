Стены в здании Тартуского суда изрисовали военной символикой: под подозрение попали работники

По предварительным данным, человек, изрисовавший похожими на военную символику знаками стены в здании Тартуского суда, не является сотрудником суда.

В пятницу вечером в здании суда Тарту группа из трех человек в свое нерабочее время побывала в закрытой зоне здания, и на стенах залов суда появились рисунки, напоминающие военную символику, сообщила в среду BNS пресс-служба Тартуских судов.

Двое из троих были работниками суда, а один - непричастным к суду лицом. Суд заявил в полицию об инциденте и возбудил дисциплинарное производство в отношении сотрудников суда.

«Исходя из имеющейся на сегодняшний день информации, есть основания сделать вывод, что похожими на военную символику знаками изрисовал стены непричастный к суду человек, а не находившиеся с ним сотрудники суда», - сообщил пресс-секретарь.

Директор судов Тарту Тийна Эреб назвала произошедшее крайне достойным сожаления инцидентом, которое суды осуждают. «Из-за роли суда в обществе такому поступку нет оправдания», - сказала Эреб.

Суд не может подробнее комментировать продолжающееся разбирательство.