Согласно декабрьским оценкам экспертов Эстонского института конъюнктуры (EKI), экономика Эстонии вновь вошла в кризисную ситуацию, а в будущем, из-за недостаточного спроса и низкой международной конкурентоспособности, экономический климат в стране ухудшится. Индекс экономических настроений, объединяющий настроения предпринимателей и потребителей, в декабре составил 78,5 пункта, что является самым низким показателем среди соседних стран.
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Институт конъюнктуры: в соседних странах Балтии индекс экономической уверенности значительно выше, чем в Эстонии
«Очевидно, что краткосрочная перспектива в регионе сложная, как в Эстонии, так и в соседних странах. Сегодня мы ознакамливаем представительные организации эстонских предприятий с программой экономической политики. Наша цель - подчеркнуть конкурентные преимущества эстонской экономики в долгосрочной перспективе, а также прислушаться и сделать то, о чем представители сферы бизнеса уже много лет просят государство.