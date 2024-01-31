Институт конъюнктуры: в соседних странах Балтии индекс экономической уверенности значительно выше, чем в Эстонии

«Очевидно, что краткосрочная перспектива в регионе сложная, как в Эстонии, так и в соседних странах. Сегодня мы ознакамливаем представительные организации эстонских предприятий с программой экономической политики. Наша цель - подчеркнуть конкурентные преимущества эстонской экономики в долгосрочной перспективе, а также прислушаться и сделать то, о чем представители сферы бизнеса уже много лет просят государство.

Сделать так, чтобы быть предпринимателем в Эстонии было легко - без излишней волокиты, постоянно растущей отчетности, чрезмерно ограничительной трудовой политики и непредсказуемого регулирования. С другой стороны, государству необходимо усиленно поддерживать те сферы, которые создают большую добавленную стоимость, будь то исследования и разработки, новые технологии или энергетика. По этим двум направлениям мы разработали конкретный план с восемью принципами, как вместе с эстонскими предпринимателями оживить нашу экономику», - сказал министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало.