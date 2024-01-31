Миллионеров жестоко обманули: должник-рецидивист пропал вместе с деньгами

Выяснилось, что Лаупмаа задолжал еще нескольким известным ИТ-предприятиям.

Кабанов написал в Facebook, что в 2020 году Лаупмаа попросил у него для краудфандинговой платформы Fundwise 10 000 евро, но так ничего и не вернул.

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9 марта 2021 года Postimees писал, что в список должников Julianus Inkasso попал краудфандинговый портал Fundwise. Исполнительный директор предприятия обещал в скором времени решить проблему, если от инвесторов поступят деньги.

3 августа того же года Postimees писал, что долг краудфандинговой платформы Fundwise перед Налоговым департаментом вырос.

По данным teatmik.ee, Fundwise OÜ должен Налоговому департаменту 29 712 евро. Также фирма не представила отчет за хозяйственный год.