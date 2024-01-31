Selver жертвует детским отделениям больниц Эстонии 101 500 евро, сообщила пресс-служба торговой сети.
Selver делает щедрое пожертвование детским отделениям больниц Эстонии
В рамках благотворительной кампании «Вместе легче» магазины Selver по всей Эстонии собрали деньги для детского или родильного отделения своей уездной больницы. За более чем два десятилетия Selver вместе с неравнодушными жителями Эстонии пожертвовал детским больницам или детским и родильным отделениям больниц почти 1,4 миллиона евро.
«Для нас большая честь быть организатором одной из самых долгосрочных благотворительных кампаний в Эстонии. Цель кампании – помочь улучшить детское здравоохранение, а также призвать общество помочь и обратить на это внимание. С помощью наших дорогих клиентов, сотрудников Selver и партнеров мы выполняем эту миссию уже в 21-й раз», - сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.
Самая крупная сумма в 63 тысячи евро в этом году будет направлена в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы. «В нынешнем году мы используем пожертвование для приобретения аппарата МРТ для детской больницы. Это крайне необходимое, но очень дорогое медицинское оборудование, которое принесет большую пользу в выявлении детских заболеваний на самых ранних стадиях», - пояснила руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер.
«Компания Selver является замечательным партнером Фонда поддержки Таллиннской детской больницы уже более 20 лет, и мы очень благодарны ей за это. Мы очень рады, что в рамках благотворительной кампании "Вместе легче" сеть Selver привлекла также много прекрасных партнеров, которые вместе со своими клиентами способствуют созданию лучших возможностей лечения для детей как в Таллиннской детской больнице, так и в других больницах Эстонии», - добавила руководитель фонда поддержки.
Благотворительная кампания Selver «Вместе легче» проводилась в период с 14.11 по 31.12.23 года. В рамках кампании клиенты Selver могли пожертвовать, купив благотворительные товары - светоотражатель или рождественское украшение, пожертвовать наличные в магазине или отсканировать благотворительный код с помощью пульта SelveEkspress.
Партнеры Selver по сотрудничеству - компании Kalev, Prike, Tartu Mill и Colgate - приняли участие в кампании со своей продукцией: серией шоколада Kalevi Legendid, водой Vittel, продукцией Tartu Mill и Colgate, с продаж которых накапливались средства в фонд пожертвований.
Кроме этого, Selver поддержал кампанию, сделав собственный взнос с продажи каждой корзины покупок. В общей сложности от клиентов, партнеров и Selver было собрано 101 500 евро, которые будут распределены между 16 больницами, участвующими в кампании.