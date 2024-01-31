Selver делает щедрое пожертвование детским отделениям больниц Эстонии

В рамках благотворительной кампании «Вместе легче» магазины Selver по всей Эстонии собрали деньги для детского или родильного отделения своей уездной больницы. За более чем два десятилетия Selver вместе с неравнодушными жителями Эстонии пожертвовал детским больницам или детским и родильным отделениям больниц почти 1,4 миллиона евро.

«Для нас большая честь быть организатором одной из самых долгосрочных благотворительных кампаний в Эстонии. Цель кампании – помочь улучшить детское здравоохранение, а также призвать общество помочь и обратить на это внимание. С помощью наших дорогих клиентов, сотрудников Selver и партнеров мы выполняем эту миссию уже в 21-й раз», - сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

Самая крупная сумма в 63 тысячи евро в этом году будет направлена в Фонд поддержки Таллиннской детской больницы. «В нынешнем году мы используем пожертвование для приобретения аппарата МРТ для детской больницы. Это крайне необходимое, но очень дорогое медицинское оборудование, которое принесет большую пользу в выявлении детских заболеваний на самых ранних стадиях», - пояснила руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер.